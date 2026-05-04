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KSBKBT 2: तुलसी-मिहिर की होगी शादी, शो में होगी नए किरदार की एंट्री, फिर होगा अतीत से सामना!

May 04, 2026 10:11 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2 New Promo: टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ से गुजरने वाली है। एक तरफ जहां तुलसी और मिहिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका अतीत फिर एक बार उनके सामने आ खड़ा होगा।

KSBKBT 2: तुलसी-मिहिर की होगी शादी, शो में होगी नए किरदार की एंट्री, फिर होगा अतीत से सामना!

KSBKBT 2 New Promo Video: स्मृति ईरानी स्टारर टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में फाइनली मिहिर विरानी और तुलसी एक बार फिर साथ होने जा रहे हैं। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मिहिर विरानी और तुलसी एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक तरफ जहां खुशियों की आमद है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों का भयानक अतीत भी उनके सामने आ खड़ा होगा। तुलसी और मिहिर दोनों के लिए उनका अतीत शादी के बाद नई चुनौतियां लेकर आ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल में आगे कौन से उतार चढ़ाव दर्शकों को देखने को मिल सकते हैं।

तुलसी और मिहिर की होगी शादी

शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि शांति निकेतन को दुल्हन सा सजाया गया है और 'तुलसी संग मिहिर' के बोर्ड दीवारों पर लगे हैं। शो के नए प्रोमो वीडियो में तुलसी और मिहिर की पहली शादी की क्लिप दिखाई गई है और साथ ही साथ उनकी एनिवर्सरी और अन्य मौकों पर सेलिब्रेट करने की झलकियां भी वीडियो में दिखाई गई हैं। तुलसी को शांति निकेतन में कदम रखते, आरती करते और मिहिर के साथ एक बार फिर हंसते मुस्कुराते भी दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है? फैंस के कयासों और नए प्रोमो वीडियो में दिखाई गई झलकियों की मानें तो नहीं।

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शो में होगा इस किरदार का कमबैक

क्योंकि जहां एक तरफ खुशियां आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ तुलसी का अतीत एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा होगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि करण विरानी हक्का बक्का खड़ा हुआ है। उसके सामने एक शख्स खड़ा है, जिसका चेहरा शुरू में नहीं दिखाया गया है। लेकिन बाद में जब पुरानी यादों की झलकियां दिखाई जाती हैं तो किस्सा समझ आता है। यह लड़का फूट-फूटकर करण के सामने हो रहा है और उससे पूछ रहा है कि आखिर अंश विरानी कौन है? उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है? यह लड़का दिखने में काफी हद तक अंश विरानी जैसा ही लग रहा है। कुछ फैंस को लगा कि शायद मेकर्स अंश विरानी को ही शो में वापस ला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

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तुलसी के लिए बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

खबरों की मानें तो यह लड़का दरअसल अंश विरानी का बेटा है। माना यह जा रहा है कि अंश विरानी का बेटा जब दोबारा मिहिर-तुलसी की जिंदगी में लौटेगा तो भयंकर तूफान मचने वाला है। तुलसी विरानी ने अंश विरानी की हत्या कर दी थी। अब उसका बेटा लौट आया है और वह अपने पिता के कातिलों के बारे में जानने और उनसे बदला लेने की कोशिश करेगा। यानि तुलसी की जिंदगी शादी के बाद एकदम सामान्य नहीं होने वाली है। बल्कि असल में उसके लिए शादी के बाद चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब उसका सामना अपने अतीत से होना तय है। देखना होगा कि तुलसी अंश के बेटे को समझा पाती है या नहीं।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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