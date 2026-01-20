KSBKBT 2: चप्पल खाने से बाल-बाल बचेगा रणविजय, तुलसी ने बनाया परी को बचाने का प्लान

संक्षेप: KSBKBT 2 Latest Episode: एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में मिहिर के अपनी बेटी का साथ देने के बावजूद वह उसे वैसी हिम्मत नहीं दे सकेगा जो तुलसी दे सकती थी।

KSBKBT 2 Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी सफर के दौरान मिहिर को समझाएगी कि नसीब अच्छा था कि वो ऋतिक को बचा पाए, लेकिन उसकी नाक के नीचे परी के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ तुलसी अपने पति को यह भी समझाएगी कि जो उसके साथ हुआ वो नोयोनिका के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है और शादी करने के सपने देख रही है। दोनों ही बातें मिहिर के जेहन में रह जाएंगी।

मिहिर बढ़ाएगा अपनी बेटी परी की हिम्मत लेकिन सबसे पहले वो उस बात पर एक्शन लेने का फैसला करेगा, जो तुलसी ने पहले कही थी। परी के साथ उसके ही घर में हो रहा अत्याचार। मिहिर अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी सैंडल लेकर जाएगा और उससे उन्हें ट्राय करने को कहेगा। परी पैर में डालकर इन्हें ट्राय कर ही रही होगी कि मिहिर उसे टोकेगा। वह कहेगा कि ऐसे नहीं, मारकर ट्राय कर। वह रणविजय की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि यह तुझ पर हाथ उठाता है ना, इसे मारकर ट्राय कर। परी धीरे-धीरे हिम्मत जुटाएगी और रणविजय की तरफ बढ़ेगी।

चप्पल खाने से बाल-बाल बचेगा रणविजय ऋतिक और मिहिर समेत बाकी लोग परी की हिम्मत बढ़ाएंगे और वो उन सारे अत्याचारों को याद करेगी जो रणविजय ने उसके साथ किए हैं। परी रणविजय के गाल पर जोरदार सैंडल जड़ने ही वाली होगी कि पीछे से उसकी बेटी की आवाज आ जाएगी। वह अचानक अपना हाथ रोक देगी और बेटी की तरफ दौड़ेगी। रणविजय मौके का फायदा उठाएगा और परी को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मिहिर कहेगा कि डर मत बेटी, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। रणविजय परी से यह कहकर चला जाएगा कि इसकी एक बार तो शादी टूट ही चुकी है, दूसरी बार भी टूटेगी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी इसकी।