KSBKBT 2: फिर एक छत के नीचे आएंगे तुलसी-मिहिर? तलाक के बाद खुला 6 साल पुराना यह राज

Mar 03, 2026 04:50 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Full Episode: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में फाइनली मिहिर की बेगुनाही साबित होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या तुलसी शांति निकेतन में वापस लौटेगी?

KSBKBT 2: फिर एक छत के नीचे आएंगे तुलसी-मिहिर? तलाक के बाद खुला 6 साल पुराना यह राज

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में सोमवार को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत गौतम और उसके बेटे नकुल के बीच तीखी बहस से होती है। गौतम अपने बेटे को साफ कह देता है कि अब से वह उसे कोई फाइनेंशियल मदद नहीं देगा। गौतम उसे समझाता है कि माता-पिता हमेशा बच्चों को ऐश-ओ-आराम नहीं दे सकते और बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। नकुल के सामने चेक के टुकड़े करते हुए गौतम भावुक हो जाता है और कहता है कि वह अपने बेटे का प्यार खरीदना नहीं, बल्कि कमाना चाहता है। इस दौरान उसे अहसास होता है कि उसने अपने पिता मिहिर को समझने में कितनी बड़ी गलती की है।

गौतम नहीं रोक पाएगा मां-बाप का तलाक

उधर फैमिली कोर्ट में तुलसी और मिहिर के तलाक की आखिरी सुनवाई होती है। गौतम बदहवास होकर कोर्ट की तरफ भागता है ताकि इस तलाक को रोक सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक गौतम वहां पहुंचता, तब तक जज के पूछने पर तुलसी और मिहिर भारी मन से तलाक के लिए हामी भर चुके होते हैं। तुलसी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए एलिमनी लेने से साफ इनकार कर देती है। इसी बीच एक मजाकिया मोड़ तब आया जब गौतम गलती से दूसरे केबिन में घुसकर 'तलाक रोको' चिल्लाने लगा, पर वहां तुलसी-मिहिर की जगह कोई और ही कपल बैठा था।

शांतिनिकेतन में खुला 6 साल पुराना राज

तलाक के बाद गौतम रोते हुए शांतिनिकेतन पहुंचता है और मिहिर से गले लगकर माफी मांगता है। वह मिहिर को बताता है कि उस रात नोयोना और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मिहिर नशे की हालत में सिर्फ सो गया था। गौतम खुलासा करता है कि मुंबई के उसी कॉटेज से उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें मिहिर की बेगुनाही का सबूत था। नोयोनिका ने उसे पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन गौतम ने उस वीडियो का एक बैकअप बचाकर रखा था। जब मिहिर अपनी बेगुनाही का वो वीडियो देखता है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी आंखों में राहत और मलाल एक साथ होता है।

फिर एक छत के नीचे आएंगे तुलसी-मिहिर?

सच जानने के बाद मिहिर और गौतम बिना वक्त गंवाए चॉल पहुंचते हैं, जहां तुलसी रह रही है। तुलसी अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है, पर उसे अंदाजा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। जब तुलसी वो वीडियो फुटेज देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिछले 6 सालों से जो नफरत वो पाले बैठी थी, वो पल भर में खत्म हो जाती है। मिहिर तुलसी का हाथ थामकर उससे माफी मांगता है और घर वापस चलने की मिन्नत करता है। अब देखना यह है कि क्या कानूनी तौर पर अलग होने के बाद, यह सच तुलसी और मिहिर को दोबारा एक छत के नीचे ला पाएगा?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

