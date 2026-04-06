KSBKBT 2: खुलेगी कैंसर की झूठी कहानी की पोल! ज्यादा देर नहीं टिकेगी नोयोना की खुशी
KSBKBT 2 Full Episode: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आपको एक-दो नहीं बल्कि कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। नोयोनिका का झूठ अब जल्द ही सबके सामने आने वाला है।
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आज रात के एपिसोड में ऐसा सच सामने आएगा, जिसे जानकर फैंस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुन्नी जब नोयोनिका को दवाई देने उसके कमरे में जाएगी, तो नोयोना उन्हें खाने के बजाय थूक देगी। असल में नोयोनिका को कोई कैंसर नहीं है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिसमें डॉक्टर ने पहले गलती से उसे बीमार बताया था, लेकिन बाद के टेस्ट में वह बिल्कुल ठीक निकली। नोयोना ने तय किया कि वह यह सच तुलसी और मिहिर से छुपाकर रखेगी ताकि वह सिम्पैथी का फायदा उठाकर मिहिर से शादी कर सके।
ज्यादा देर नहीं टिकेगी नोयोना की खुशी
वह अपनी बहन की बात मानने की बजाए यहीं रुक गई। नोयोना का यह सच काफी शॉकिंग होने वाला है। लेकिन नोयोना की खुशियां भी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगी। उसकी खुशियों पर तब ग्रहण लग जाता है जब एक अनजान शख्स उसे फोन करके ब्लैकमेल करता है। वह शख्स जानता है कि नोयोना का कैंसर सिर्फ एक नाटक है। दूसरी तरफ सलोनी अपनी सहेली मुन्नी के सामने अपने दिल की बात कहेगी। सलोनी को फिक्र होगी कि उसका पति देव अब पूरी तरह बदल गया है। वह काम-काज में ध्यान नहीं देता और एक बड़े हीरा व्यापारी परिवार का दामाद मानकर घमंड में चूर है।
परिवार में जन्म ले रहा है एक नया सस्पेंस
सलोनी मुन्नी को बताती है कि देव अब मेहनत करने के बजाय अपने ससुराल के पैसों पर ऐश करना चाहता है। उसने अपने दोस्तों से भी कहा है कि अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देव की यह गैर-जिम्मेदाराना हरकत सलोनी को डरा रही है, और उसने मुन्नी से विनती की है कि वह यह बात किसी और को न बताए। उधर घर के एक और कोने में नया सस्पेंस जन्म ले रहा है। करण को देर रात एक कॉल आता है जिसे सुनकर वह काफी परेशान हो जाता है। वह घर से दूर मालाबार हिल जाने की बात करता है, जिसे नंदिनी चुपके से सुन लेती है।
भारती, अंगद और वृंदा में उलझेंगी चीजें
नंदिनी को करण का यह व्यवहार काफी अजीब लगता है, खासकर तब जब उसे पहले से ही मालाबार हिल से जुड़े किसी 'प्राइवेट इन्वेस्टर' के बारे में पता है। नंदिनी अब करण का सच जानने के लिए उसके पीछे लग गई है। क्या करण किसी बड़े घोटाले में फंसा है या उसके पीछे कोई और कहानी है? एपिसोड की आखिर में दिखाया गया है कि भारती अपने इमोशन्स पर काबू नहीं रख पाती और अंगद के सामने अपने प्यार का इजहार कर देगी। भारती को लगता है कि अंगद भी उससे प्यार करता है, इसीलिए वह उसे गले लगा लेगी। अंगद इस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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