KSBKBT 2: अचानक लापता हुई तुलसी, लेकिन नोयोनिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
KSBKBT 2 Episode: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड में इस राज से पर्दा उठ सकता है कि नोयोना सभी को बेवकूफ बना रही है।
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' सीरियल में विरानी परिवार में खुशियों का माहौल उस वक्त गम में बदल जाएगा जब तुलसी अचानक लापता हो जाएगी। सुबह से ही तुलसी का कोई अता-पता नहीं होगा, जिससे घरवाले परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। इसी बीच मिहिर को खिड़की के पास कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे शक होता है कि तुलसी के साथ कुछ गलत हुआ है। मिहिर गुस्से में पंडित जी से साफ कह देगा कि जब तक उसकी तुलसी वापस नहीं आती, यह शादी नहीं होगी। मिहिर का यह फैसला नोयोना को बेचैन कर देगा।
नोयोना से 1 करोड़ रुपये मांगेगा ब्लैकमेलर
शादी रुकने के साथ ही नोयोना एक और मुसीबत में फंसती नजर आएगी। उसे एक ब्लैकमेलर का फोन आएगा जो सच छुपाने के बदले 1 करोड़ रुपये की डिमांड कर रह रहा होगा। नोयोना को यह डर होगा कि कहीं उसकी नकली बीमारी का राज सबके सामने न आ जाए। उसे यह भी शक होगा कि कहीं तुलसी को उसकी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? खुद को बचाने के लिए नोयोना, तुलसी को मैसेज भेजती है कि शादी टल गई है। उधर ब्लैकमेलर के दबाव में आकर नोयोना उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन उसका डर अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होगा।
पुलिस को मिले नोट से नोयोना की हालत खराब
कुछ ही देर बाद विरानी हाउस में पुलिस की एंट्री होगी। पुलिस घर के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर देगी। छानबीन के दौरान पुलिस को एक अजीब सा नोट मिलेगा, जिसमें तुलसी को सच जानने के लिए अकेले मिलने के लिए बुलाया गया है। इस नोट के मिलते ही घर में सन्नाटा पसर जाता है। नोयोना को पक्का यकीन हो जाता है कि यह नोट उसी ब्लैकमेलर ने भेजा है जो उसे परेशान कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या तुलसी उस ब्लैकमेलर के पास है या फिर कहानी में कोई और नया मोड़ आने वाला है।
भारती करेगी की आत्महत्या करने की कोशिश
इसके अलावा अंगद, भारती और वृंदा की जिंदगी में भी काफी उठापटक देखने को मिलेगी। अंगद मन ही मन भारती के प्रपोजल को लेकर काफी उलझन में है। जब अंगद सच में भारती का प्रपोजल ठुकरा देगा, तो भारती इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह गुस्से में चलती गाड़ी के सामने कूदने की कोशिश करेगी, लेकिन अंगद सही वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेगा। इसके बाद अंगद और भारती का रिश्ता और भी उलझ जाएगा। कहानी में और क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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