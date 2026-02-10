KSBKBT 2 Episode: मिहिर का यह ऑफर ठुकरा देगा गौतम, नोयोनिका को खाए जा रहा है यह डर

संक्षेप: KSBKBT 2 Episode Update: टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर अपने बड़े बेटे गौतम को एक ऑफर देगा और तुलसी भी उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन गौतम दोनों ही प्रस्ताव सिरे से खारिज कर देगा।

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की कहानी में लगातार आ रहे उतार-चढ़ावों ने दर्शकों का रुझान इसकी तरफ लगातार बनाया हुआ है। सीरियल का हालिया एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स से लबरेज रहा। पिछले एपिसोड में मिहिर ने फैक्ट्री में तुलसी की जान बचाते हुए खुद को खतरे में डाल दिया था। नए एपिसोड की शुरुआत अस्पताल के उस स्ट्रेसफुल सीन के साथ होती है, जिसमें मिहिर की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद पूरा विरानी परिवार उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। परिवार के लोगों की उस वक्त जान में जान आती है जब मिहिर को होश आ जाता है।

नोयोनिका को खाए जा रहा है यह डर नोयोनिका लगातार मिहिर के साथ होगी और उसका ख्याल रख रही होगी, लेकिन उस वक्त उसे जोर का झटका लगेगा जब मिहिर होश में आते ही पहला नाम तुलसी का लेता है। वह तुलसी को उसकी जान बचाने और सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा करेगा और इमोशनल होकर उसका पल्लू थाम लेगा। यह एक इमोशनल मोमेंट था लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदलता नजर आएगा। मिहिर और तुलसी का इमोशनल कनेक्ट देखकर नोयना के सीने पर सांप लोटने लगेंगे। वह तुरंत मिहिर का हाथ तुलसी से छुड़ाएगी और खुद उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। नोयना के बर्ताव से साफ होगा कि वह तुलसी और मिहिर की बढ़ती नजदीकियों से डरी हुई है।

तुलसी की वजह से मिलने आएगा गौतम हालिया एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मिहिर का बड़ा बेटा गौतम अचानक अस्पताल पहुंच जाएगा। मिहिर बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि तुलसी ने ही गौतम को फोन करके मिहिर के एक्सीडेंट की खबर दी थी। वह विनती करेगी कि गौतम एक बार अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल चला जाए। उम्मीद थी कि पिता की हालत देखकर गौतम का दिल पिघलेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। गौतम ने अस्पताल आते ही तुलसी के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। उसने तुलसी को ही अपने परिवार में आई दरारों का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसकी वजह से ही उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए हैं।

मिहिर का यह ऑफर ठुकरा देगा गौतम तुलसी ने अपनी सफाई देने और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गौतम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अस्पताल के बेड पर पड़े मिहिर ने जब अपने बेटे को देखा, तो उसने उसे अपने बिजनेस में वापस बुलाने की अपील की। मिहिर चाहता है कि गौतम अब पुरानी बातें भुलाकर घर वापस लौट आए और शांतिनिकेतन के साथ-साथ उनके बिजनेस की जिम्मेदारी भी संभाले। हालांकि गौतम ने अपने पिता का यह ऑफर ठुकरा कर सबको चौंका दिया। उसने साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह इस घर या बिजनेस से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। गौतम का यह रुख न केवल मिहिर के लिए दिल तोड़ने वाला था, बल्कि विरानी परिवार के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर गया है।