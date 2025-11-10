Hindustan Hindi News
ऑनस्क्रीन भाई के साथ रिलेशनशिप में हैं KSBKBT 2 की परी, शगुन शर्मा ने कुबूली अमन संग डेटिंग की बात

संक्षेप: KSBKBT 2 में परी विरानी का निभाने वाली एक्ट्रेस शगुन शर्मा अपने ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी के साथ रिलेशनशिप में हैं। शगुन ने खुद यह कन्फर्म किया है कि वो दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 08:14 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में परी विरानी का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने कन्फर्म किया है कि वो अपने ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी के साथ रिलेशनशिप में हैं। शो में शगुन जहां मिहिर विरानी और तुलसी विरानी की बेटी परी का किरदार निभाती हैं, वहीं ऑन स्क्रीन अमन गांधी तुलसी और मिहिर के बेटे ऋतिक विरानी का रोल प्ले करते नजर आते हैं। पहले ऐसी खबरें थीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और अब खुद शगुन ने कन्फर्म किया है कि इन दोनों ऑन स्क्रीन भाई बहनों के दिल मिल चुके हैं।

ऑन स्क्रीन भाई को डेट कर रहीं शगुन

हटरफ्लाई के साथ बातचीत में जब शगुन वर्मा से उनके और अमन गांधी के रिलेशनशिप को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "अफवाहें थोड़ी हैं, सच है वो तो।" शगुन ने साफ किया कि उनके और अमन के बीच करीबियां शूटिंग के दौरान नहीं बढ़ीं, बल्कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और शो के पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शगुन ने बताया गया कि जब उन्हें शो के लिए बुलाया गया तब तक अमन को पहले की कास्ट किया जा चुका था।

आपस में बात करके किया शो के लिए हां

शगुन ने याद किया कि कैसे उन्हें और अमन को एकता कपूर के शो में कास्ट करने के लिए बुलाया गया था। दोनों इस शो को लेकर एक्साइटेड थे जिसमें इसमें स्मृति ईरानी (तुलसी) और अमर उपाध्याय (मिहिर) थे। शगुन ने बताया, "जब मुझे 'क्योंकि' के लिए बुलाया गया... तो उसे (अमन) को 'क्योंकि' के लिए पहले ही फाइनल कर लिया गया था।" ऑडिशन देते वक्त शगुन ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि क्या वो ऑन स्क्रीन भाई-बहन का रोल करेंगे? लेकिन दोनों को ही ये किरदार करने में आपत्ति नहीं थी।

सेट पर बाकी को-स्टार्स को कब बताया?

जब दोनों रिलेशनशिप में होने के बावजूद भाई-बहन का किरदार निभाने को लेकर सहमत हो गए तब दोनों ने अपने-अपने किरदारों के लिए हां कह दिया। मजेदार बात यह है कि शुरू में सेट पर किसी को नहीं पता था कि शगुन और अमन डेट कर रहे हैं। दोनों ने सेट पर अपने रिलेशनशिप में होने की बात तब खोली जब वो अपने को-स्टार्स के बीच पूरी तरह कम्फर्टेबल हो गए। बात सीरियल की करें तो शो में परी की रणविजय से सगाई हो चुकी है और जल्द ही शादी होने जा रही है, इस बीच तुलसी कुछ नहीं कर पा रही है।

