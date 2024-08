शादी के 4 महीने बाद दीपक चौहान संग तलाक की खबरों पर आरती सिंह ने किया रिएक्ट, कहा- मैं खुश हूं कि स्वर्ग में...

Arti Singh On Her Divorce Rumours With Husband Deepak Chauhan: टीवी की जानी मानी अभिनेत्री और गोविंदा की भांजी आरती सिंह ने 25 अप्रैल, 2024 को बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी की है। शादी के बाद दोनों लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में आरती ने शादी के बाद अपना पहला रक्षाबंधन खूब धूमधाम से मनाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। आरती अपने मामा गोविंदा के घर भी राखी सेलिब्रेट करने पहुंची। आरती ने गोविंदा के बेटे को भी राखी बांधी। इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है।