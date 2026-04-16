कृष्णा अभिषेक ने मामी सुनीता से मिलने पर कहा- हमें नहीं पता था कि वह आएंगी और जब आईं तो...
कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा, मामी सुनीता आहूजा से मिले। तीनों लंबे विवाद के बाद साथ हुए हैं। इस मीटिंग पर अब कृष्णा ने बताया कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा था।
कृष्णा अभिषेक का मामी सुनीता आहूजा और कश्मीरा के साथ बुधवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें तीनों साथ नजर आए थे। इस वीडियो को देखकर फैंस खूब खुश हुए क्योंकि काफी समय से सुनीता, कृष्णा और कश्मीरा से नाराज थीं और जब तीनों साथ आए तो इस रीयूनियन को देख सब खुशी से झूम उठे। इस दौरान सुनीता ने यह भी कहा था कि 14 साल का वनवास खत्म हो गया है।
कृष्णा को नहीं पता था शो में आएंगी सुनीता
अब इस मोमेंट पर कृष्णा ने कहा कि ये उनके शो लाफ्टर शेफ का सबसे यादगार एपिसोड होने वाला है। दरअसल, सुनीता, लाफ्टर शेफ शो में बतौर गेस्ट बनकर आई थीं। कृष्णा ने इस पर हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘चैनल और क्रिएटिव ने इसे सीक्रेट रखा था। मुझे नहीं पता था कि सुनीता जी आने वाली हैं, यहां तक कि कश्मीरा को भी नहीं। भारती जो शो की होस्ट हैं, उन्हें भी नहीं पता था जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये हमारे लिए काफी हैरान और इमोशनल कर देने वाला मोमेंट था क्योंकि लंबे समय के बाद हम मामी से मिले हैं।’
कश्मीरा के लिए ज्यादा था इमोशनल मोमेंट
कृष्णा ने आगे कहा, ‘कश्मीरा के लिए ये ज्यादा इमोशनल था क्योंकि मैं फिर भी मामी को 1-2 इवेंट में देख चुका था, लेकिन कश्मीरा तो 10 साल में टकराई भी नहीं उनसे। यही वजह है कि ये हमारी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट था इसलिए हमें बहुत मजा आया।’
सुनीता मामी ने बच्चों की तरह पाला
गोविंदा और सुनीता के साथ समय बिताने पर कहा, ‘सुनीता मामी ने मुझे बच्चे की तरह पाला है, बड़ा किया है, मैं उनके घर पर रहा हूं 8 साल। हमारी जॉइन्ट फैमिली थी। कल हमारी इतनी बातें हुई है जो आईस ब्रेक हुई। जो बंद कमरे में होना था वो चैनल ने स्टेज पर कर दिया है।’
विवाद क्यों हुआ था
बता दें कि कृष्णा और गोविंदा के बीच मामला तब शुरू हुआ जब कृष्णा ने गोविंदा पर टीवी में मजाक बनाया। वहीं कश्मीरा ने भी ट्वीट किया था कि लोग जो पैसों के लिए डांस करते हैं। इसके बाद सुनीता भी उनसे नाराज हो गई थीं और तबसे फिर इनके बीच बातचीत बंद हो गई थी।
कृष्णा ने फिर गोविंदा से माफी भी मांगी थी। गोविंदा ने भी भांजे कृष्णा को माफ कर दिया था। लेकिन उस दौरान सुनीता के साथ कृष्णा की कोई बातचीत नहीं हुई थी। उस वक्त भी फैंस दोनों को साथ देखकर खुश हुए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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