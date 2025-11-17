भारती सिंह के लिए कृष्णा, अली ने रखी सरप्राइज बेबी शावर पार्टी, जैस्मिन, तेजस्वी ने किया डांस

संक्षेप: कॉमेडियन भारती सिंह जल्द दोबारा मां बनने जा रही हैं। ऐसे में उनके दोस्तों ने एक खास बेबी शावर पार्टी का आयोजन कर उन्हें सरप्राइज दे दिया। इस पार्टी के बारे में भारती अनजान थी। वो सेट पर काम के लिए पहुंची थीं जहां उन्हें ये सरप्राइज मिला।

टीवी की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह जल्द अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। हाल में उन्होंने आने वाली इस दूसरी गुडन्यूज के बारे में अपने फैंस को जानकारी दी थी। भारती अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में उनके खास दोस्तों ने उनके लिए एक बेबी शावर प्लान करते हुए उन्हें सरप्राइज पार्टी दे दी। भारती इस खूबसूरत सरप्राइज से बेहद खुश हुईं। भारती ने कहा कि वो इस सरप्राइज के बारे में नहीं जानती थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाफ्टर शेफ 3 की टीम ने दिया सरप्राइज तेजस्वी प्रकाश, जन्नत जुबैर, जैस्मिन भसीन, अली गोनी और कृष्णा अभिषेक सहित पूरी लाफ्टर शेफ 3 फैमिली ने इस खास सरप्राइज की तैयारी की। बिना भारती को किसी तरह की भनक लगे, पूरी टीम ने सेट को सेलिब्रेशन जोन में बदल दिया। जन्नत जुबैर ने इंस्टाग्राम पर इस बेबी शावर की कई तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में जन्नत भारती के साथ पोज़ देती नजर आईं, जहां भारती ने नेवी ब्लू ड्रेस में खूबसूरती से अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया। इन तस्वीरों में अली गोनी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, जैस्मिन भसीन और तेजस्वी प्रकाश भी ग्रुप फोटो में दिखाई दिए। एक वीडियो क्लिप में जैस्मिन और अली मस्ती भरे अंदाज़ में डांस करते दिखे, जबकि एक तस्वीर में भारती प्यार से केक काटती नजर आ रही थीं। जन्नत ने कैप्शन में लिखा, ‘टीम बेबी गर्ल’।

भारती ने कहा- दोस्तों से मिले इस सरप्राइज के बाद “मुझे यहां काम के लिए बुलाया था, और जब आई तो पता चला कि मेरे लिए इतनी प्यारी पार्टी रखी गई है। मेरा बेबी शावर। कई लोग सोचेंगे कि उन्हें बुलाया क्यों नहीं, लेकिन सच तो यह है कि मुझे भी नहीं पता था!”