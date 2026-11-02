करण जौहर और करीना के बीच बुरे फंसे सैफ? बोले- शायद मुझे इस शो में गलत कास्ट कर लिया है
Koffee with Karan S9: करण जौहर होस्टेड रियलिटी शो कॉफी विद करण के अपकमिंग एपिसोड में करीना कपूर खान ने खींची करण जौहर की टांग।
करण जौहर होस्टेड चैट शो 'कॉफी विद करण' के अपकमिंग एपिसोड में सैफ अली खान और करीना कपूर खान बतौर मेहमान शामिल होंगी। शो का नया प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है। इसमें करीना कपूर खान वेलकम के फौरन बाद करण जौहर को रोस्ट करती नजर आ रही हैं। सैफ अली खान भी फुल मस्ती के मूड में नजर आए। सैफ और करीना के बीच कुछ देर चली नोक-झोंक के बाद सैफ अली खान होस्ट करण जौहर से बोले कि उन्हें पता नहीं क्यों लग रहा है कि उन्हें इस शो में गलत कास्ट कर लिया गया है।
'अब हम राहत की सांस ले सकते हैं'
नए प्रोमो वीडियो की शुरुआत करण के करीना और सैफ का वेलकम करने से होता है। करण जौहर ने कहा, "कॉफी विद करण के आखिरी सीजन में आपका स्वागत है।" इस पर करीना कपूर खान ने उन्हें जवाब दिया, "कह सकती हूं कि एक तरह से अब हम काफी राहत की सांस ले रहे हैं।" करण जौहर के वजह पूछने पर करीना ने जवाब दिया, "क्योंकि अब हमें बार-बार 'कॉफी विद करण' पर नहीं आना पड़ा करेगा।" करण जौहर के हाव-भाव बदल गए और उन्होंने कहा- शुक्रिया मेरे आखिरी सीजन के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर करने के लिए।
अपने मुंह मिट्ठू बनी करीना कपूर
करीना कपूर खान ने अपने हाथ हवा में लहराकर एक्सप्रेशन्स देते हुए जताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच सैफ अली खान ने कहा, "असल में मुझे लगता है कि मुझे इस शो पर थोड़ा गलत कास्ट कर लिया गया है।" प्रोमो वीडियो से साफ है कि इसमें सैफ और करीना के साथ करण जौहर काफी मौज मस्ती करने वाले हैं। जब करण जौहर ने करीना कपूर खान से पूछा- आपके मुताबिक अभी बॉलीवुड की नंबर वन फीमेल एक्ट्रेस कौन है? तो करीना ने जवाब दिया, "जो अभी आपके सामने बैठी हुई है।" करीना के बार-बार सेम पैटर्न फॉलो करने पर सैफ अली खान ने उन्हें टोकते हुए कहा, "तुम दूसरे लोगों की तारीफ करने की इजाजत दोगी?"
मस्ती के मूड में दिखे सैफ अली खान
गेम को करण जौहर ने बजर राउंड की तरफ बढ़ाया और सैफ करीना से पूछा, "उन एक्ट्रेस के नाम बताओ जिनके नाम K से शुरू होते हैं।" इस सवाल के जवाब में सैफ और करीना को बजर दबाते हुए बैक-टू-बैक जवाब देने थे। जो भी जवाब देने में अटकता, वही हार जाता। करीना ने कटरीना और अन्य एक्ट्रेस के नाम लिए, लेकिन जब सैफ अटक गए तो उन्होंने कविता बोल दिया। जब करण जौहर ने पूछा कि कविता कौन हैं? तो सैफ ने जवाब दिया- इंडस्ट्री में कविता नाम की कोई एक्ट्रेस जरूर होगी। जब करण जौहर ने पूछा कि नेपो बेबीज किसकी वजह से ग्लोबल स्टार बने? तो सैफ ने बिना रुके झट से करण जौहर का नाम लिया।
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