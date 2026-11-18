KWK 9: अनन्या पांडे ने कन्फर्म किया अपना ब्रेकअप? बोलीं- 'सिंगल होना एन्जॉय कर रही हूं'
अनन्या पांडे की रिलेशनशिप्स पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि वह शुक्रवार को ब्रेकअप करके सोमवार तक पूरी तरह नॉर्मल हो जाती हैं।
अनन्या पांडे ने करण जौहर होस्टेड रियलिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है। अनन्या पांडे ने उनके ब्रेकअप को लेकर कुछ ही वक्त पहले आई खबरों के बाद अब इस बारे में चुप्पी तोड़ी है। 'पति पत्नी और वो' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि वह सिंगल रहकर खुश हैं और किसी नए को अपनी जिंदगी में आने देने से पहले खुद पर फोकस करना चाहती हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही यह खबरें उड़ी थीं कि अनन्या पांडे ने वॉकर ब्लैंकों के साथ रिश्ता खत्म कर लिया है।
करण जौहर ने बताया अनन्या का नेचर
'कॉफी विद करण' पर करण जौहर ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं आप लोगों को अनन्या के बारे में एक बात बता दूं, कि एनी (अनन्या पांडे) किसी ब्रेकअप चिक की तरह हैं। वह फ्राइडे को ब्रेकअप करती हैं, और बुरी तरह टूटी हुई होती हैं। जैसे उस स्थिति में कोई भी टूट जाएगा। लेकिन फिर सोमावार को वह बिलकुल ठीक हो जाती हैं।" अनन्या पांडे को करण जौहर की यह ऑब्जर्वेशन काफी दिलचस्प लगी और उन्होंने कहा, "इंट्रेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। यह सच है कि मैं कुछ रिलेशनशिप्स में रही हूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है।"
सिंगल होना एन्जॉय कर रही हैं अनन्या
करण जौहर ने अनन्या पांडे की बात पर सहमति जताते हुए इस बात की तारीफ की, कि वह खुद के स्वभाव को फॉलो करती हैं। करण जौहर ने मजाकिया लहजे में कहा कि अनन्या हर रिश्ते में लगभग मंडप तक पहुंच जाती हैं। वहीं बातों-बातों में अनन्या पांडे ने कहा कि वह अभी सिंगल होने को एन्जॉय कर रही हैं। उन्होंने शादी के विचार पर अभी भी हार नहीं मानी हैं, बल्कि उन्हें शादी करके सेटल हो जाने और एक ही इंसान के साथ जिंदगी बिताने का विचार बहुत खूबसूरत लगता है।
'मैं तो शादी के लिए ही पैदा हुई हूं'
अनन्या पांडे ने करण जौहर के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि मैं तो शादी के लिए ही पैदा हुई हूं। मुझे शादी करने का विचार बहुत खूबसूरत लगता है। मैं यह सोचकर ही एक्साइटेड हो जाती हूं कि एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताउंगी।" हालांकि अनन्या ने यह भी माना कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो इस तरह के रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आप एक दूसरे के साथ 100% श्योर हैं, तभी उन्हें साथ में आना चाहिए।
'मुझे कभी लगा नहीं था यह कहूंगी'
अनन्या पांडे ने बिना अपने एक्स बॉयफ्रेंड वॉकर का नाम लिए कहा, "मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यह बात कहूंगी, लेकिन मैं सिंगल होने को बहुत एन्जॉय कर रही हूं।" इस पर करण जौहर ने उनसे कहा- मेरे क्लब में आपका स्वागत है। अनन्या पांडे ने कहा, “देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे सिंगल होना रास आ रहा है। मैंने पहले रिलेशनशिप और दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। और बीते कुछ वक्त में जैसा मैं महसूस कर रही हूं, मुझे लगता है कि मैं काफी वक्त खुद जैसा महसूस कर रही हूं।”
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