वड़ा पाव गर्ल और मिस्ट्री मैन का रिश्ता क्या है, एक-दूसरे को कब से जानते हैं? इंटरव्यू में बताया सबकुछ

Feb 27, 2026 12:54 pm IST
वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, वह इन दिनों एक लड़के साथ वीडियोज पोस्ट कर रही हैं। इतना ही नहीं, वह अपने पति पर कई तरह के इल्जाम भी लगा रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं।

वड़ा पाव गर्ल और मिस्ट्री मैन का रिश्ता क्या है, एक-दूसरे को कब से जानते हैं? इंटरव्यू में बताया सबकुछ

‘बिग बॉस ओटीटी 3’ फेम चंद्रिका दीक्षित और मिस्ट्री मैन के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। दोनों के वीडियोज देख हर कोई बस यही पूछ रहा है कि दोनों का रिश्ता क्या है। इसी बीच मिस्ट्री मैन का इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने इंटरव्यू में रिवील किया कि वो और चंद्रिका ‘बिग बाॅस’ से पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त चंद्रिका अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं। पढ़िए मिस्ट्री मैन का पूरा इंटरव्यू।

कैसे हुई शुरुआत?

मिस्ट्री मैन ने अपना नाम रिवील नहीं किया। उन्होंने बस इतना बताया कि वह दिल्ली से ही हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये अचानक से उनके और चंद्रिका के वीडियोज कहां से आने लगे? तब उन्होंने ‘द मानस शो’ में कहा, 'चंद्रिका और मैं 'बिग बॉस' से पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। उसकी और उसके पति की लड़ाई अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी और हमारा पहला वीडियो फरवरी 2026 में आया।'

चंद्रिका दीक्षिता

पहले रील का आइडिया

मिस्ट्री मैन ने कहा, 'तब एक ऑडियो पर वीडियोज वायरल हो रहे थे। तो हमने सोचा इस पर कुछ बनाते हैं। वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि आस-पास ही थीं तो हमने उस ऑडियो पर बनाया कि तू मंदिर चलेगा, तू ओयो चलेगी। वो रील वायरल हो गई। फिर हमने सेम साउंड, सेम स्टेप, सेम कॉर्डिनेशन्स के साथ दूसरा वीडियो बनाया और इस बार उसने मुझसे पूछा कि तू मुझसे कितना प्यार करता है? मैंने बोला जितना तेरा पति भी तुझसे नहीं करता होगा। ये वीडियो भी वायरल हो गई।'

Chandrika Dixit
‘चंद्रिका का पति पागल है’ - मिस्ट्री मैन

मिस्ट्री मैन ने चंद्रिका के पति के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मुझे चंद्रिका का पति पागल लगता है। मतलब तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज है। तुम्हारी लड़ाई हो रखी है और तुम उसको मनाने की बजाए ये देख रहे हो कि मुझे दुकान का एक्सेस कैसे मिलेगा। लॉजिक क्या है यार? असल में वो शॉप हमारी है। मतलब चंद्रिका जी की है। वो क्लेम कर रहा कि शॉप उसकी है। देखो अगर वो पति होने के नाते बोल रहा तो घर का मसला है। अगर वो इंडिविजुअल सोच रहा है तो हमने वैसे भी बता दिया है कि वो बंदा रैपिडो चलाता था, रैपिडो चलाता है और जिस तरीके से उसके हालात हैं वो रैपिडो पर आ जाएगा। मैं उससे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने घर जा, बात कर क्याेंकि बातचीत करने से चीजें सुधर जाती हैं। उन दोनों के बीच में एक बच्चा भी है।’

चंद्रिका दीक्षित

पति के साथ नहीं रहती हैं चंद्रिका?

मिस्ट्री मैन ने कहा, ‘चंद्रिका अपने पति के साथ नहीं रहती है।' जब मिस्ट्री मैन से पूछा गया कि क्या चंद्रिका उनके साथ रहती हैं और दोनों एक ही कमरा शेयर करते हैं तब मिस्ट्री मैन ने कहा, 'देखिए, बात अगर प्राइवेसी की है तो मोहब्बत में क्या नहीं होता? लेकिन एक बात समझिए, उनका बच्चा भी है और वो उनके साथ है। हम इस चीज को उस तरह से दिखाते नहीं हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आज अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं या रिश्ते में दरार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिंदगी चार दिन की नहीं होती। शादी कोई गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं है कि आज किया और कल खत्म कर दिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर वो फिर से एक हो जाएं, तो कम से कम बच्चे को ये न लगे कि उसके मां-बाप ने एक-दूसरे के बारे में क्या-क्या कहा या किया।’

बच्चे को क्या बताया है?

मिस्ट्री मैन ने आगे कहा, ‘हमने बच्चे को इन बातों में बिल्कुल शामिल नहीं किया है। उसे कुछ नहीं बताया। हां, उसे समझ तो होगी, सोशल मीडिया है, दोस्त पूछते होंगे कि मम्मी अलग क्यों रह रही हैं। लेकिन हमने उसे सिर्फ इतना कहा है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।’

