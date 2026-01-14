Hindustan Hindi News
क्या है ‘द 50’, कौन होस्ट कर रहा है ये नया रिएलिटी शो, किस ओटीटी पर आएगा? जानें सबकुछ

संक्षेप:

The 50: ‘बिग बॉस 19’ के बाद जियोहॉटस्टार पर एक नया रिएलिटी शो आने वाला है। जहां ‘बिग बॉस 19’ को सलमान खान होस्ट करते थे। वहीं ‘द 50’ को फराह खान होस्ट करेंगी।

Jan 14, 2026 07:59 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
जियोहॉटस्टार पर नया रिएलिटी शो आ रहा है। इस रिएलिटी शो का नाम ‘द 50’ है। ये रिएलिटी शो 1 फरवरी से शुरू होगा। इसे फिल्ममेकर फराह खान होस्ट करेंगी और ये करीब 50 दिनों तक लोगों को एंटरटेन करेगा। आइए आपको बताते हैं कि इस रिएलिटी शो में क्या होगा और इसमें हिस्सा लेने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स कौन कौन हैं।

क्या है शो का कॉन्सेप्ट?

जियोहॉटस्टार के आलोक जैन ने इंडिया टुडे को बताया, “द 50 का कॉन्सेप्ट ये है कि हम 50 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को एक जगह पर रखेंगे और उन्हें कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग टास्क करने होंगे। इसमें एलिमिनेशन भी होंगे और कुछ समय बाद, लगभग 50 एपिसोड में, हमें एक विनर भी मिल जाएगा।”

ऑडियंस को भी मिलेगी प्राइज मनी

फैंस ‘द 50’ के कंटेस्टेंट्स में से अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को चुनेंगे और उस पर अपना दाव लगाएंगे। अगर उनका चुना हुआ कंटेस्टेंट जीत जाता है तो फैंस को भी प्राइज मनी का एक हिस्सा मिलेगा।

‘द 50’ के संभावित कंटेस्टेंट्स

अभी तक धनश्री वर्मा, प्रतीक सहजपाल, सबा आजाद, एमीवे, ओरी, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, अंशुला कपूर, तान्या मित्तल, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, मिस्टर फैसु, निक्की तंबोली, अरबाज़ पटेल, श्रीसंत, करण पटेल, रिद्धि डोगरा, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना और जय भानुशाली जैसे नामों को ‘द 50’ में संभावित कंटेस्टेंट्स के तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक कन्फर्म कंटेस्टेंट्स के नाम सामने नहीं आए हैं।

युजवेंद्र चहल का बयान

बीच में रिपोर्ट्स आ रही थीं कि इसमें धनश्री वर्मा के साथ उनके एक्स हस्बैंड और इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन युजवेंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इन रिपोर्ट्स के दावों का खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी रिएलिटी शो में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

The 50 farah khan

