KKK 15: ट्रोल हुआ 'खतरों के खिलाड़ी' का पहला प्रोमो! लोगों को नहीं पसंद आई मेकर्स की यह बात

KKK 15: ट्रोल हुआ 'खतरों के खिलाड़ी' का पहला प्रोमो! लोगों को नहीं पसंद आई मेकर्स की यह बात

संक्षेप:

KKK 15 Promo Video: रियलिटी टीवी शो खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो वीडियो फाइनली जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां दर्शक अपना पसंदीदा शो वापस आने से खुश हैं, वहीं कुछ चीजों को लेकर निराशा है और लोग शो को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं।

Feb 07, 2026 03:54 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
कलर्स टीवी ने शनिवार को फाइनली 'खतरों के खिलाड़ी 15' का पहला प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया है। दर्शक काफी वक्त से इस स्टंट रियलिटी शो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कभी प्रोडक्शन से जुड़ी वजहों के चलते तो कभी अन्य कारणों की वजह से इसे कही महीनों तक लगातार टाला जाता रहा। लेकिन अब फाइनली जब इसका अनाउंसमेंट किया गया है तो कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। दरअसल बीते कुछ वक्त से कलर्स टीवी अपने नए शोज का प्रोमो वीडियो AI की मदद से तैयार करवा रहा है।

क्यों ट्रोल हो गया KKK 15 का प्रोमो

'खतरों के खिलाड़ी 15' के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़की को ट्रक पर सामने बांधा गया है और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होता हुआ यह ट्रक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। इसके बाद लड़की जोर से चीखती है और ट्रक खाई में गिर जाता है। यह पूरा प्रोमो AI की मदद से बनाने का आरोप लगाते हुए लोग सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल कर रहे हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- कलर्स वालों को बहुत प्यार हो गया है क्या AI से? वहीं दूसरे ने लिखा- फिर से AI का बनाय हुआ प्रोमो?

इन सेलेब्स को लाने की बढ़ रही मांग

एक यूजर ने पूछा- उम्मीद के परे प्रोमो बना दिया है। कई लोगों ने प्रोमो पर हंसने वाले इमोजी बना दिए हैं। वहीं एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा सेलेब्रिटीज को शो में लाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक बजाज से लेकर फरहाना भट और अशनूर कौर तक का नाम लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है। कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया है कि फाइनली उनके पसंदीदा शो क प्रोमो वीडियो जारी किया गया है। बात ट्रोलिंग की करें तो इससे पहले नागिन जैसे शोज का प्रोमो भी AI क्रिएटेड रहा है।

सोशल मीडिया पर हो रही यह चर्चा

मालूम हो कि एक तरफ जहां फाइनली मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन का प्रोमो रिलीज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम है कि मेकर्स अब बिग बॉस ओटीटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वजह यह है कि बिग बॉस को ऑलरेडी टीवी और ओटीटी पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसे में मेकर्स ओटीटी के लिए एक अलग शो बनाना नहीं चाहते हैं।

