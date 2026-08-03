KKK 15: ट्रोलिंग के बाद शो के मेकर्स ने दी सफाई, कहा- सेफ्टी का पूरा रखते हैं ध्यान
KKK 15: गौरव खन्ना के सोशल मीडिया पर अपनी चोटें दिखाने के बाद इंटरनेट पर यह स्टंट रियलिटी शो बुरी तरह ट्रोल हो गया। इसके बाद अब मेकर्स की तरफ से इस बारे में सफाई आ है।
टीवी एक्टर गौरव खन्ना की जख्मी हालत में तस्वीरें सामने आने के बाद रियलिटी टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गया। शो का यह 15वां सीजन है और गौरव खन्ना की तस्वीरें सामने आने के बाद इस स्टंट रियलिटी शो के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रोहित शेट्टी होस्टेड रियलिटी शो की ट्रोलिंग के दौरान अब मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा है कि शूटिंग के दौरान खिलाड़ियों को बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या इसके बाद गौरव खन्ना के फैंस शांत होंगे।
तस्वीरें वायरल हुईं तो ट्रोल हुआ शो
मेकर्स की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब गौरव खन्ना की पीठ पर चोटों के निशान और घावों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। एक्टर को यह चोटें एक स्टंट करने के दौरान लगीं और ये तस्वीरें देखने के बाद उनके फैंस भड़क गए। मिनटों में 'खतरों के खिलाड़ी 15' X पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर गौरव खन्ना को इतनी गंभीर चोट लगी कैसे?
कैसे लगी गौरव खन्ना को ये चोटें?
दरअसल शो के हालिया एपिसोड में गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा और करण वाही ने एक खतरनाक स्टंट किया था और इसी स्टंट के दौरान गौरव को चोट लगी। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं। तस्वीरें वायरल होने और शो की ट्रोलिंग शुरू होने के बाद मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि यह शो बिलकुल भी अमानवीय नहीं है। शूटिंग के दौरान इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स रखे जाते हैं। मालूम हो कि यह शो अमेरिकी शो 'फियर फैक्टर' का हिंदी एडैप्शन है।
सफाई में क्या बोले बनिजय के सीईओ?
HT से बात करते हुए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनिजय के सीईओ दीपक धर ने कहा, “यह शो बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। हां इसमें डर का फैक्टर जरूर है। इसे 'फियर फैक्टर' यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन यह शो अब अपने 15वें या 16वें सीजन में है। हम इसे भारत में नहीं करते। हम इसे एक इंटरनेशनल स्टेज पर करते हैं जहां सभी जांच-पड़ताल, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है।”
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग