Kiku Sharda To Leave The Great Indian Kapil Sharma For New Show Rise And Fall क्या कृष्णा अभिषेक संग लड़ाई के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर
Hindustan Hindi News
एंटरटेनमेंट न्यूज़टीवी

कीकू शारदा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में काफी पसंद किया जाता है। वह अलग-अलग रोल से सबको हंसाते हैं। अब हालांकि खबर आ रही है कि कीकू शारदा नए शो में नजर आने वाले हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:40 AM
कीकू शारदा काफी समय से कपिल शर्मा के साथ उनके कॉमेडी शो में काम कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी कीकू अपने अलग-अलग अवतार से फैंस का दिल जीत रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले कीकू का सेट से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच लड़ाई होती दिख रही थी। हालांकि यह क्लीयर नहीं हुआ था कि वो सब सीरियस लड़ाई थी या किसी सीक्वेंस का हिस्सा। वहीं अब खबर आ रही है कि कीकू नए शो में नजर आने वाले हैं।

जी हां कीकू अब अपकमिंग रिएलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आएंगे। इस शो के लिए कीकू को कपिल शर्मा शो छोड़ना पड़ेगा। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक कीकू जब तक राइज एंड फॉल शो करेंगे तब तक वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शूटिंग नहीं करेंगे।

राइज एंड फॉल शूटिंग की बात करें तो यह शो अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर आएगा जो कि नेटफ्लिक्स का राइवल है और इसी में द ग्रेट इंडियन कपिल शो आता है।

इस शो में कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस शो की तरह एक घर में रहना है। शो को अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं जो पहले शार्क टैंक इंडिया में दिख चुके हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अश्नीर ना सिर्फ इस शो के होस्ट हैं बल्कि उन्होंने खुद इसकी कास्टिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्नीर ने खुद 5 नाम चुने।

अब कीकू के इस शो में जाने के बाद क्या वह वापस द ग्रेट इंडयिन शो में जाएंगे या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा। वहीं इस बारे में भी ना तो कीकू और ना ही कृष्णा ने क्लीयर किया है कि वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो रियल था या शूट का हिस्सा।

