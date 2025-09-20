Kiku Sharda Slam Aditya Narayan In Rise And Fall Show Says Profession Par Mat Jao आदित्य नारायण पर भड़के कीकू शारदा, बोले- प्रोफेशन पर मत जाओ, Tv Hindi News - Hindustan
आदित्य नारायण पर भड़के कीकू शारदा, बोले- प्रोफेशन पर मत जाओ

आदित्य नारायण और कीकू शारदा शो राइज एंड फॉल शो में नजर आ रहे हैं। हाल ही में आदित्य और कीकू के बीच शो में लड़ाई हो गई। दोनों की ये लड़ाई अश्नीर ग्रोवर के सामने हुई।

शो राइज एंड फॉल इन दिनों छाया हुआ है। शो में हंगामे होते रहते हैं और अब लेटेस्ट एपिसोड में कीकू शारदा और आदित्य नारायण के बीच अनबन हो गई। यह सब शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर के सामने हुआ। अश्नीर दरअसल कीकू से पूछते हैं कि बेसमेंट का क्या हाल है? इस पर कीकू बोलते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन एक ट्रायो(3 लोगों का ग्रुप) है जो माहौल खराब कर रहा है।

क्या हुआ दोनों के बीच

कीकू का इशारा आदित्य, अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा पर था। कीकू फिर पेंटहाउस में रूलर्स के बीच ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद कीकू, आदित्य के कमेंट पर बोलते हैं कि ये जो सरकास्म में बात करते हैं वो बद्तमीजी है यार।

आदित्य फिर बोलते हैं कि बद्तमीजी है? आपके हजार जोक में से 500 सरकास्म होते हैं तो आप बद्तमीजी करते हैं टीवी पर? कीकू फिर बोलते हैं कि ये तो आप प्रोफेशनल पर ला रहे हो। आप अगर मेरे काम के ऊपर आ रहे हो, मेरे 25 साल के काम के ऊपर आ रहे हो।

आदित्य बोलते हैं कि मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूं। तो कीकू बोलते हैं कि मैं आपके प्रोफेशन पर गया नहीं। आप मेरे प्रोफेशन पर मत जाओ।

अब देखते हैं आगे दोनों के बीच ये अनबन ऐसी ही चलती रहेगी या दोनों के बीच सब ठीक होगा।

शो में कौन हैं कंटेस्टेंट्स

फिलहाल शो में कीकू, आदित्य के अलावा आहना कुमरा, कुब्रा सैट, अनाया बंगर, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल, आरुष भोला, आकृति नेगी, अर्जुन बिजलानी और बाली हैं।

शो अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर टेलिकास्ट होगा। वहीं टीवी पर सोनी एंटरटेनमेंट पर शो आ रहा है।

