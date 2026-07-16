कीकू शारदा ने बताया कैसे लिखा जाता है कपिल शर्मा का शो, 70 फीसदी होता है स्क्रिप्टेड
कपिल शर्मा और उनकी टीम एक दशक से ज्यादा समय से लोगों को हंसा रही है। अब कीकू शारदा ने बताया है कि वे लोग इसकी तैयारी कैसे करते हैं। सिलेब्स का पता लगने के बाद कैसे लिखा जाता है।
कपिल शर्मा लंबे समय से दर्शकों को हंसा रहे हैं। उनकी द ग्रेट इंडियन कपिल शो की टीम में कीकू शारदा भी हैं। उन्होंने अब एक पॉडकास्ट में शो से पहले की तैयारी पर बात की। कीकू ने बताया कि यह 70 फीसदी स्क्रिप्टेड होता है। उन्होंने बताया कि साथ बैठकर वे लोग कैरेक्टर डिसाइड करते और इसे लिखते हैं।
होता है टीम डिसकशन
कीकू शारदा प्रखर गुप्ता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने द कपिल शर्मा शो के पर्दे के पीछे की कहानी बताई। बताया कि इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। कीकू ने बताया, 'एक टीम है जो लगातार लिखने पर काम करती रहती है। अगर हमें 15 से 20 दिन पहले पता होता है कि फलां सिलेब्रिटी आ रहा है तो तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। एक टीम डिसकस करना शुरू करती है कि कौन आ रहा है, वे कौन सी फिल्म प्रमोट करेंगे, कौन-कौन से एक्टर्स होंगे। हम उनसे किस बारे में बात करते हैं। हम क्या कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं।'
शुरुआती प्रॉसेस से रहते हैं दूर
कीकू आगे बताते हैं, 'परफॉर्मर्स के तौर पर हम डायरेक्टली शुरुआती प्रॉसेस में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि हम शूटिंग में बिजी रहते हैं। जो शूट चल रहा है, हम उस पर फोकस करते हैं, जब ये ओवर हो जाता है, हम दूसरे की तैयारी करने लगते हैं।'
सेशंस में आता है मजा
कीकू ने बताया, 'हम सोचते हैं कि कौन से बेसिक कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, गेस्ट्ससे क्या बात कर सकते हैं। ये सारे सेशंस ऑफिस में होते हैं। यह एक जैमिंग सेशन जैसा होता है। इमैजिन करिए कि एक बड़ी सी मेज होती है। वहां राइटर्स बैठते हैं, हम बैठते हैं और हर कोई बात करता है। कई आइडियाज पूरी तरह बिना लॉजिक वाले, मूर्खतापूर्ण होते हैं लेकिन यहीं से स्क्रिप्ट निकलती है।'
राइटर्स के साथ सिटिंग
कीकू शारदा ने बताया कि ये जैमिंग सेशंस उनके फेवरिट होते हैं। मुझे वो बातचीत पसंद हैं जहां आप राइटर्स के साथ बैठते हैं, फालतू बातें करते हैं और एक बंदा ये सब चीजें रिकॉर्ड करता है ताकि इसे स्क्रिप्ट में बदल सके।
स्क्रिप्टेड होता है शो
कीकू ने यह भी बताया कि शो 70 फीसदी स्क्रिप्टेड होता है और 30 परसेंट ओरिजिनल। वजह यह है कई बार सिलेब बातचीत को अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं या उन लोगों के दिमाग में उस वक्त कुछ और बात आ जाती है। उन्होंने कपिल की तारीफ की कि ट्रिकी सिचुएशन में वह संभाल लेते हैं। वह अनस्क्रिप्टेड कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि सिचुएशन अजीब ना हो।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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