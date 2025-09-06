द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ने पर कीकू शारदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं हमेशा शो और…

कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों लड़ते नजर आ रहे थे। इसके बाद खबर आ रही थी कि कीकू ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। अब कीकू ने इन दोनों खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है।

कीकू शारदा को लेकर काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा था कि उन्होंने कृष्णा अभिषेक संग लड़ाई के बाद शो छोड़ा है क्योंकि दोनों का सेट से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों लड़ते दिख रहे थे। अब इन अफवाहों पर कीकू शारदा ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा कि ये बंधन कभी नहीं टूटेगा।

ये बंधन कभी नहीं टूटेगा कीकू ने कृष्णा के साथ फोटो शेयर की है जिसमें दोनों चार्ली चापलीन के लुक में नजर आ रहे हैं और दोनों ने एक-दूसरे के लिप्स पर हाथ रखकर चुप होने का इशारा कर रहे हैं। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, 'ये बंधन...कभी नहीं टूटेगा। वो जो लड़ाई थी वो प्रैंक था।'

शो छोड़ने की खबरों पर बोले कीकू ने आगे लिखा, ‘आप ये फालतू की गॉसिप और अफवाह पर ध्यान ना दें कि मैंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। मैं हमेशा शो और परिवार का हिस्सा रहूंगा। तो ये सब छोड़ और जाओ नेटफ्लिक्स पर शो देखो। सिर्फ 3 एपिसोड बाकी हैं।’

लोगों के रिएक्शन कीकू ने इस पोस्ट को कृष्णा के साथ कोलैब्रेट करके शेयर किया है। फैंस भी इस पोस्ट को पढ़कर काफी खुश हैं। एक ने लिखा कि आपने सारी अफवाहों को बंद कर दिया। एक ने लिखा कि अरे सर सुनकर अच्छा लगा, आप ही तो सबसे पुराने आर्टिस्ट हो शो के। एक ने लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो प्रैंक होगा।