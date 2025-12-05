Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKiara Pregnancy in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai will become reason of rift between armaan and abhira
YRKKH: कियारा की प्रेग्नेंसी की बात आएगी सामने, अरमान के इस कदम से नाराज होगी अभिरा

संक्षेप:

YRKKH in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। कियारा की प्रेग्नेंसी की बात अरमान के सामने आ जाएगी और अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

Dec 05, 2025 07:21 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अब कियारा की प्रेंग्नेंसी का ड्रामा शुरू होगा। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अरमान को पता चल जाएगा कि कियारा प्रेग्नेंट है और अभीर उसके होने वाले बच्चे का बाप है। अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अरमान, अभीर के गाल पर थप्पड़ जड़ देगा। अरमान को लगेगा कि अभीर ने जानबूझकर कियारा को फंसाया है। जब ये बात अभिरा काे पता चलेगी तब वह अभीर का साथ देगी।

अरमान, अभिरा से नाराज हो जाएगा। कियारा की वजह से अरमान और अभिरा के बीच एक बार फिर गलतफहमी बढ़ने लगेगा। अभिरा, अरमान के फैसले पर सवाल उठाएगा। अभिरा, अरमान से पूछेगी कि उसने उसके भाई पर हाथ कैसे उठाया।

