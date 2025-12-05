YRKKH: कियारा की प्रेग्नेंसी की बात आएगी सामने, अरमान के इस कदम से नाराज होगी अभिरा
YRKKH in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। कियारा की प्रेग्नेंसी की बात अरमान के सामने आ जाएगी और अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अब कियारा की प्रेंग्नेंसी का ड्रामा शुरू होगा। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अरमान को पता चल जाएगा कि कियारा प्रेग्नेंट है और अभीर उसके होने वाले बच्चे का बाप है। अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अरमान, अभीर के गाल पर थप्पड़ जड़ देगा। अरमान को लगेगा कि अभीर ने जानबूझकर कियारा को फंसाया है। जब ये बात अभिरा काे पता चलेगी तब वह अभीर का साथ देगी।
अरमान, अभिरा से नाराज हो जाएगा। कियारा की वजह से अरमान और अभिरा के बीच एक बार फिर गलतफहमी बढ़ने लगेगा। अभिरा, अरमान के फैसले पर सवाल उठाएगा। अभिरा, अरमान से पूछेगी कि उसने उसके भाई पर हाथ कैसे उठाया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
