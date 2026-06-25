Khatron Ke Khiladi 15: खतरों के खिलाड़ी 15 की रिलीज डेट हुई अनाउंस, फैंस को अभी करना होगा लंबा इंतजार

Khatron Ke Khiladi 15: खतरों के खिलाड़ी 15 की रिलीज डेट हुई अनाउंस, फैंस को अभी करना होगा लंबा इंतजार
Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी के रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, ओरी आदि इस शो में नजर आएंगे।
रोहित शेट्टी के मशहूर स्टंट रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। चूंकि जून का महीना खत्म होने पर है, इसलिए फैंस कयास लगा रहे थे कि शो जुलाई की शुरुआत में ही दस्तक दे देगा। लेकिन दर्शकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।
कब और कहां देख सकते हैं ‘खतरों के खिलाड़ी 15’?
मेकर्स ने शो का एक धमाकेदार प्रोमो जारी करते हुए इसके प्रीमियर की तारीख साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि इस शो का प्रीमियर अगले महीने के अंत में होगा। जी हां, एक महीने बाद यानी 25 जुलाई से हर शनिवार और रविवार रात 9:00 बजे कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर इस शो के नए एपिसोड्स आएंगे।
शूटिंग हो चुकी है पूरी
इस बार खतरों का यह खेल साउथ अफ्रीका के खूबसूरत शहर केप टाउन में खेला गया। होस्ट रोहित शेट्टी और शो के कंटेस्टेंट्स ने वहां पूरे 40 दिनों तक रहकर खतरनाक स्टंट्स की शूटिंग पूरी की। अब सभी कंटेस्टेंट्स भारत वापस लौट चुके हैं।
शो के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स के नाम
सीजन 15 में पुराने और नए चेहरों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। इस बार शो में रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, जैस्मीन भसीन और अविका गौर जैसे एक्स-कंटेस्टेंट्स की री-एंट्री हो रही है। वहीं अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, हर्ष गुजराल और इंटरनेट सेंसेशन 'ऑरी' जैसे नए नाम खतरों से खेलते नजर आएंगे।
टॉप 2 फाइनलिस्ट कौन?
सोशल मीडिया और गॉसिप गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि इस बार फरहाना भट्ट और करण वाही ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 'खतरों के खिलाड़ी 15' के टॉप 2 में जगह बना ली है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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