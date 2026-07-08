खतरों के खिलाड़ी अब 25 जुलाई को नहीं होगा रिलीज, पोस्टपोन हुई डेट, जानें वजह
Khatron Ke Khiladi 15 Release Date: खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए फैंस को और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित शेट्टी के शो की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है। अब ये रियलिटी शो अगस्त में रिलीज होगा।
खतरों के खिलाड़ी 15 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोहित शेट्टी का शो पहले 25 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब शो की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। टीआरपी ब्लैकआउट की वजह से शो की रिलीज को पोस्टपोन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है टीआरपी ब्लैकआउट और क्या है स्टंट बेस्ड रियलिटी शो की नई रिलीज डेट?
क्या है खतरों के खिलाड़ी की नई रिलीज डेट?
रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो की नई रिलीज डेट अब 1 अगस्त हो गई है। शो के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो को शेयर करते हुए कलर्स टीवी ने कैप्शन लिखा- लगेगी जान की बाजी, क्योंकि शुरू हो रहा है डर का नया दौर! देखिए खतरों के खिलाड़ी 15 एक अगस्त से, हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे, सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर।
क्यों पोस्टपोन हुआ रोहित शेट्टी का शो?
खतरों के खिलाड़ी 15 टीआरपी ब्लैकआउट की वजह से पोस्टपोन हुआ है। दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को निर्देश दिया है कि शोज की टीआरपी तब तक पब्लिश न की जाएं जब तक कि उन्हें नया लाइसेंस न मिल जाए और वे नई टेलीविज़न रेटिंग्स पॉलिसी, 2026 का पालन न करने लगें।
खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आएंगे ये चेहरे
बता दें, खतरों के खिलाड़ी 15 का शूट पूरा हो चुका है। इस सीजन में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे नजर आएंगे। इस साल नए और पुराने कंटेस्टेंट में कॉम्पटीशन देखने को मिल सकता है। इस साल शो में नजर आनेवालों में गौरव खन्ना, ओरी, हर्ष गुजराल, अविका गौर, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा, रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, फरहाना भट्ट, रितविक धनजानी, अविनाश मिश्रा और करण वाही जैसे चेहरे नजर आएंगे।
टॉप कंटेस्टेंट्स को लेकर क्या हैं दावे?
बता दें, ये कंटेस्टेंट शूट पूरा करके वापस आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट और रितविक धनजानी शो के टॉप 3 कंटेस्टेंट होंगे। वहीं, करण वाही ने नंबर 4 पर जगह बनाई है। वहीं, एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करण वाही और फरहाना भट्ट टॉप 2 कंटेस्टेंट्स हैं और फिनाले का मुकाबला इन दो कंटेस्टेंट्स के बीच होगा। हालांकि, किसी भी रिपोर्ट्स पर मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है।
पिछले सीजन की बात करें तो करणवीर मेहरा उस सीजन के विनर थे। खतरों के खिलाड़ी 14 जीतने के बाद करणवीर मेहरा बिग बॉस के विनर भी बने थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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