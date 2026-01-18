खतरों के खिलाड़ी में आएंगे बिग बॉस 19 के ये दो कंटेस्टेंट? कब शुरू होगा शूट

संक्षेप: कलर्स के स्टेंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। रोहित शेट्टी के शो में इस साल बिग बॉस 19 के दो कंटेस्टेंट्स नजर आ सकते हैं। ये दो कंटेस्टेंट्स कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट हो सकती हैं।

रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस 19 के दौरान खतरों के खिलाड़ी 19 का आधिकारिक ऐलान हुआ था। अब खतरों के खिलाड़ी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल शो में बिग बॉस 19 के दो कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं। शो का शूट जल्द शुरू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी शो की रिलीज डेट का कोई ऐलान नहीं हुआ है।

कब शुरू हो सकता है खतरों के खिलाड़ी का शूट? बिग बॉस तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग पहले जनवरी में शुरू होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शो का शूट मई में शुरू होगा और जून में शो का प्रीमियर हो सकता है।

बिग बॉस 19 के दो कंटेंस्टेंट होंगे शो का हिस्सा? वहीं, फिल्मी विंडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेट्टी के शो में हिस्सा लेने के लिए बिग बॉस 19 के दो कंटेस्टेंट के नाम सामने आए हैं। ये नाम कोई और नहीं बल्कि फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर हैं। वहीं, फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर अप थीं।