खतरों के खिलाड़ी 15 का शूट हुआ शुरू, धमाके के बीच हेलीकॉप्टर में उड़ते नजर आए रोहित शेट्टी
Rohit Shetty First Look: खतरों के खिलाड़ी 15 का शूट शुरू हो चुका है। कंटेस्टेंट्स केप टाउन पहुंच चुके हैं। रोहित शेट्टी ने शो से अपना फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया है। रोहित शेट्टी का वीडियो देखने के बाद फैंस शो को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं।
रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 अब जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगा। शो के इस साल के कंटेस्टेंट शूट के लिए केप टाउन पहुंच चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी 15 से रोहित शेट्टी का भी पहला लुक सामने आ गया है। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने लुक को रिवील करते हुए वीडियो शेयर किया है। रोहित शेट्टी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है। इस कैप्शन में रोहित शेट्टी ने बताया है कि वो 10 सालों से शो से जुड़े हुए हैं।
खतरों के खिलाड़ी 15 से रोहित शेट्टी का लुक रिवील
रोहित शेट्टी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वो पीले रंग की हुडी और ब्लू डेनिम जींस पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। रोहित शेट्टी इसके बाद नीले रंग के हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। रोहित शेट्टी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। पूरे वीडियो में खतरों के खिलाड़ी का टाइटल ट्रैक बज रहा होता है। वीडियो के अंत की तरफ हेलीकॉप्टर के पीछे एक धमाका होता है। अंत मे लिखकर आता है- शूटिंग शुरू हो गई है।
रोहित शेट्टी ने वीडियो के साथ लिखा कैप्शन
रोहित शेट्टी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- इस शो के होस्ट के तौर पर मेरा 10वां सीजन, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस शो और मुझे आपने जितना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं वादा करता हूं ये सीजन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 जल्द आनेवाला है।
रोहित का वीडियो देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
रोहित शेट्टी का लुक रिवील होने के साथ ही फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा- अब आएगा मजा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। एक ने लिखा- ये सीजन बिल्कुल अलग होने वाला है। बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर वीडियो पर रिएक्ट किया है।
रोहित शेट्टी के शो में नजर आएंगे ये चेहरे
रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी 15 में इस बार कुछ नए खिलाड़ी नजर आएंगे तो वहीं, कुछ पुराने खिलाड़ी भी शो में उत्साब बढ़ाएंगे। नए चेहरों में शगुन शर्मा, अविनाश मिश्रा, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, ओरी और हर्ष गुजराल का नाम शामिल है। वहीं, पुराने चेहरों में रुबीना दिलैक, अविका गौर, जैस्मिन भसीन, ऋत्विक धनजानी, विशाल आदित्य सिंह और करण वाही का नाम शामिल है। रोहित शेट्टी के पिछले सीजन की बात करें तो करण वीर मेहरा ने शो का टाइटल अपने नाम किया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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