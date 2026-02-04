The 50: खानजादी ने पार कीं सारी हदें, बेबिका धुर्वे ने भी दिया साथ, नेहल चुडासमा पर किया कमेंट

संक्षेप: Khanzaadi vs Nehal Chudasama: ‘द 50’ के तीसरे एपिसोड में एक तरफ सपना चौधरी और अदनान शेख की लड़ाई देखने को मिली। दूसरी तरफ खानजादी, नेहन चुडासमा पर अपमानजनक टिप्पणी करती सुनाई दीं।

Khanzaadi vs Nehal Chudasama: जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘द 50’ के तीसरे एपिसोड में बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिलीं। टास्क के दौरान सपना चौधरी और अदनान शेख आपस में भिड़ गए। फिर करण पटेल, रिद्धि डोगरा और प्रिंस नरूला ने इंफ्लूएंसर्स पर तंज कसा। वहीं अंत में खानजादी ने नेहल चुडासमा पर आपत्तिजनक कमेंट किया जिसमें बेबिका धुर्वे ने उनका साथ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सपना चौधरी vs अदनान शेख टास्क के दौरान सपना, अदनान पर चीटिंग करने का आरोप लगाती हैं। पहले दोनों की बहस हुई फिर सपना ने गुस्से में कहा, ‘दम नहीं है क्या, बाहर जाकर सेफ कार्ड कमाने का? पहले चीटिंग करता है, फिर यहां पर मर्दानगी दिखाता है।’ ये सुनकर अदनान का पारा हाई हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। अदनान कहता है, ‘चिल्ला मत। औरत है तो औरत की तरह रह। चल निकल...।’ सपना, अदनान को धमकी देती हैं, ‘ऐसा मारूंगी ना, बाहर मिलेगा तो। नहीं खेलना मुझे ऐसी की तैसी...।’

खानजादी वर्सेस नेहल चुडासमा टास्क के बाद खानजादी नॉमिनेट हो जाती हैं। वह अनसेफ जोन में बैठकर नेहल पर कमेंट करती हैं। कहती हैं, ‘बस छाती चौड़ी करके घूमती रहती है।’ इसके बाद खानजादी एक वर्ड कहती हैं जिसे बीप कर दिया जाता है। खानजादी की बात सुनने के बाद बेबिका हंसते हुए कहती हैं, ‘उसके (नेहल) सरनेम का मतलब भी वही है।’