केतन मर्डर केस पर फूटा हिना खान का गुस्सा, बोलीं- तुम उसकी जान बख्स सकती थीं...
पुणे से सामने आए केतन अग्रवाल के मर्डर केस ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने इस मामले पर अफसोस जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि आजकल सच कहना और सुनना कितना मुश्किल हो गया है।
पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल ने उन्हें 400 फीट ऊंची खाई से धक्का देकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिया की हरकत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा- आज कल सच कहना और सच सुनना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग दूसरों की जान लेने को भी तैयार हैं।
केतन मर्डर केस पर हिना खान की प्रतिक्रिया
हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। हिना खान ने लिखा- आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान लेने को भी तैयार हैं।
हिना खान ने आगे लिखा- ऐसा लगता है कि किसी की जान लेना सच अपनाने से ज्यादा आसान हो गया है। तुम उसकी जान बख्श सकती थीं बस एक सच बोलके और अपनी लाइफ किसी भी XYZ के साथ जी सकती थीं। क्यों? अफसोस।
क्या है केतन मर्डर केस
केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में बहुत धूमधाम से हुई थी। केतन और सिया अक्सर घूमने भी जाया करते थे। ऐसे ही सिया और केतन पुणे के लोहागढ़ किले घूमने गए थे। यहां सिया ने 400 फीट की ऊंचाई से केतन को धक्का दे दिया जिसके बाद केतन की मौत हो गई।
बॉयफ्रेंड संग मिलकर मंगेतर का मर्डर
पहले तो हर किसी को ये हादसा लगा, लेकिन बाद में केतन की बहन को सिया पर कुछ शक हुआ और परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन के मर्डर की प्लानिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ में पुलिस को सिया और चेतन ने बताया कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर दोनों की शादी हो जाती तो सिया और चेतन का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। इसी वजह से दोनों ने केतन के मर्डर की प्लानिंग की।
राजस्थान में होने वाली थी केतन और सिया की शादी
बता दें, केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होनी थी। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों परिवारों ने राजस्थान में दोनों की शादी के लिए करीब 17 करोड़ का पैलेस और गेस्ट को वहां ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन्स बुक किए थे। केतन और सिया ने बाली में अपना प्री-वेडिंग शूट भी प्लान किया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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