साई पल्लवी ने ‘सीता मां’ के सवाल पर दिया दिल खुश करने वाला जवाब, अमिताभ बच्चन भी हुए इम्प्रेस
रामायण की स्टार कास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे हाल में अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंचे थे। यहां साई पल्लवी ने एक सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अमिताभ भी प्रभावित हो गए।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' अगले हफ्ते थिएटर में दस्तक देने वाली है। फिल्म रिलीज से पहले स्टार कास्ट इसके प्रमोशन में बिजी हैं। हाल में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे को अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर गेम का हिस्सा बनते हुए देखा गया था। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने माता सीता का किरदार निभाने वाली साई से सवाल पूछा और उनके जवाब ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। शो के इस खास एपिसोड के प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
अमिताभ बच्चन ने साई पल्लवी से पूछा ये सवाल
अमिताभ बच्चन ने शो पर पहुंचे रणबीर, साई और रवि से सवाल करते हुए पूछा कि जब निर्माता-निर्देशक ने उन्हें फिल्म में उनके किरदारों के बारे में बताया तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे तैयारी की। इसके बाद अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा 'लेडीज फर्स्ट'। साई पल्लवी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि वो सीता मां का किरदार निभाने वाली हैं तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा।
साई पल्लवी के जवाब से खुश हुए अमिताभ बच्चन
उन्होंने कहा कि वो हमेशा कोई भी किरदार निभाने से पहले ये सोचती हैं कि वो इस किरदार में अपना क्या जोड़ सकती हैं। लेकिन सीता मां के किरदार को निभाने से पहले बस उनके दिमाग में यही चल रहा था कि वो इस किरदार से क्या सीख सकती हैं, उन्हें क्या ज्ञान मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि किरदार निभाने से पहले प्रार्थना की और माता सीता से कहा कि वो उनके द्वारा इस किरदार को निभाए। साई के इस जवाब ने अमिताभ बच्चन को भी प्रभावित कर दिया। अब इस एपिसोड का इंतजार हो रहा है।
रामायण का बजट और रिलीज
रणबीर कपूर फिल्म रामायण में पहली बार राम का किरदार निभाने वाले हैं। ये फिल्म उनके लिए खास है। ट्रेलर में उनके रूप को पसंद किया गया है। वहीं साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखा जाएगा। रवि दुबे बनेंगे लक्ष्मण। इनके अलावा यश का किरदार शानदार होने वाला है। वो रावण की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म के दो पार्ट बनाए जाएंगे। पहला पार्ट इस दीवाली के मौके पर रिलीज हो रहा है। वहीं दूसरे पार्ट के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ सकता है। इन दोनों फिल्मों पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 2000 करोड़ का मोटा बजट खर्च किया है। खास बात ये है कि नमित मल्होत्रा के साथ यश भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस धांसू फिल्म का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी