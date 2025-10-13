Hindustan Hindi News
KBC में बदतमीजी की हद पार कर गया यह बच्चा, अब अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखी यह पोस्ट

KBC Junior Overconfident Arrogant Contestant: कौन बनेगा करोड़पति में 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठे इशित भट पूरे वक्त महानायक के सामने एटिट्यूड दिखाते नजर आए। उनकी टोन और ओवरकॉन्फिडेंट ही उन्हें ले डूबा। 

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:03 AM
अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' में एक ऐसा बच्चा शो में आया जिसकी वजह से ऑडियंस का पारा चढ़ा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट जब हॉटसीट पर बैठा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बिगड़ैल और बदतमीज निकलेगा। महज पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले इशित का अमिताभ बच्चन के बर्ताव दर्शकों को दंग कर गया और अब सोशल मीडिया पर इस बच्चे की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बगैर नाम लिखे इस बारे में पोस्ट किया है।

बदमतीजी की हद पार कर गया यह कंटेस्टेंट

कौन बनेगा करोड़पति में हॉटसीट तक आकर, एक रुपया भी नहीं जीत पाने वाला इशित पूरे वक्त ओवर कॉन्फिडेंट दिखा और 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी की हद पार करता रहा। उसने अमिताभ बच्चन से कहा, "अरे सर अपना मुंह नहीं आनसर लॉक करो ना।" कभी उसने अपने एटिट्यूड से तो कभी अपनी टोन से पूरे वक्त सभी दर्शकों को इरिटेट किया। इशित ने अमिताभ से कहा, "आप मुझे रूल्स-वूल्स मत समझाने लग जाना, वो मुझे पता हैं।" कमेंट सेक्शन में इस बच्चे की जमकर ट्रोलिंग हुई है।

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा यह कंटेस्टेंट

KBC जूनियर के एपिसोड में इस बच्चे के बदतमीजी भरे बर्ताव का वीडियो एक यूजर ने पोस्ट किया और लिखा, "बहुत सुकून देने वाला अंत रहा। यह बात मैं बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि माता-पिता के बारे में कह रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को विनम्रता, धैर्य और शिष्टाचार नहीं सिखा सकते, तो वे बहुत ही रूखे और अति-आत्मविश्वासी बन जाते हैं। एक भी रुपया न जीत पाना उन्हें लंबे समय तक कचोटता रहेगा।" एक शख्स ने लिखा, “सर मेरी मां होती तो चार थप्पड़ मारती पहले सवाल के बाद ही।”

अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर लोगों के कमेंट

अमिताभ बच्चन ने बिना नाम लिए अपनी X पोस्ट में लिखा- कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं। इस पर ढेरों लोगों ने कमेंट किए हैं। दूसरे ने लिखा, "ऐसे बच्चे कंटेस्टेंट बनकर आएंगे तो आप स्तब्ध ही होंगे सर।" दूसरे ने लिखा, "कुछ कहने को नहीं है, इसको 2 थप्पड़ लगाने थे वहीं।" एक यूजर ने लिखा- सर आपको इस बच्चे को वहीं अपना असली भूतनाथ वाला रूप दिखा देते आप। एक फॉलोअर ने लिखा- सबको समझाना, बचाना और मदद करना जरूरी नहीं होता है। एक यूजर ने लिखा- वो बच्चा बदतमीज था सर। आपको लगा देने चाहिए थे वहीं पर दो थप्पड़।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
