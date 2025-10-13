KBC में बदतमीजी की हद पार कर गया यह बच्चा, अब अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखी यह पोस्ट
अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' में एक ऐसा बच्चा शो में आया जिसकी वजह से ऑडियंस का पारा चढ़ा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट जब हॉटसीट पर बैठा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बिगड़ैल और बदतमीज निकलेगा। महज पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले इशित का अमिताभ बच्चन के बर्ताव दर्शकों को दंग कर गया और अब सोशल मीडिया पर इस बच्चे की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बगैर नाम लिखे इस बारे में पोस्ट किया है।
बदमतीजी की हद पार कर गया यह कंटेस्टेंट
कौन बनेगा करोड़पति में हॉटसीट तक आकर, एक रुपया भी नहीं जीत पाने वाला इशित पूरे वक्त ओवर कॉन्फिडेंट दिखा और 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी की हद पार करता रहा। उसने अमिताभ बच्चन से कहा, "अरे सर अपना मुंह नहीं आनसर लॉक करो ना।" कभी उसने अपने एटिट्यूड से तो कभी अपनी टोन से पूरे वक्त सभी दर्शकों को इरिटेट किया। इशित ने अमिताभ से कहा, "आप मुझे रूल्स-वूल्स मत समझाने लग जाना, वो मुझे पता हैं।" कमेंट सेक्शन में इस बच्चे की जमकर ट्रोलिंग हुई है।
सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा यह कंटेस्टेंट
KBC जूनियर के एपिसोड में इस बच्चे के बदतमीजी भरे बर्ताव का वीडियो एक यूजर ने पोस्ट किया और लिखा, "बहुत सुकून देने वाला अंत रहा। यह बात मैं बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि माता-पिता के बारे में कह रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को विनम्रता, धैर्य और शिष्टाचार नहीं सिखा सकते, तो वे बहुत ही रूखे और अति-आत्मविश्वासी बन जाते हैं। एक भी रुपया न जीत पाना उन्हें लंबे समय तक कचोटता रहेगा।" एक शख्स ने लिखा, “सर मेरी मां होती तो चार थप्पड़ मारती पहले सवाल के बाद ही।”
अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर लोगों के कमेंट
अमिताभ बच्चन ने बिना नाम लिए अपनी X पोस्ट में लिखा- कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं। इस पर ढेरों लोगों ने कमेंट किए हैं। दूसरे ने लिखा, "ऐसे बच्चे कंटेस्टेंट बनकर आएंगे तो आप स्तब्ध ही होंगे सर।" दूसरे ने लिखा, "कुछ कहने को नहीं है, इसको 2 थप्पड़ लगाने थे वहीं।" एक यूजर ने लिखा- सर आपको इस बच्चे को वहीं अपना असली भूतनाथ वाला रूप दिखा देते आप। एक फॉलोअर ने लिखा- सबको समझाना, बचाना और मदद करना जरूरी नहीं होता है। एक यूजर ने लिखा- वो बच्चा बदतमीज था सर। आपको लगा देने चाहिए थे वहीं पर दो थप्पड़।
