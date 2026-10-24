KBC के स्पेशल एपिसोड में पहुंची 'रामायण' की टीम, अमिताभ ने बताई अपनी दिवाली की याद
कौन बनेगा करोड़पति का अपकमिंग एपिसोड बहुत खास रहने वाला है। रामायण की कास्ट शो पर इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचेगी।
रणबीर कपूर और सई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है। फिल्म पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है और मेकर्स इसके प्रमोशन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 'रामायण' की टीम अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं। शो का नया प्रोमो वीडियो शनिवार को रिलीज किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर, सई पल्लवी और रवि दुबे अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं।
अमिताभ ने बताई दिवाली की याद
प्रोमो वीडियो में 'रामायण - राइज ऑफ अ लीजेंड' की टीम को बच्चन साहब के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते देखा जा सकता है। दिवाली का महाएपिसोड सोनी टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 29 और 30 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन से दिवाली से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं, जिसका बिग बी बड़ा मजेदार जवाब देते हैं। रणबीर कपूर ने पूछा, "अमित अंकल आपकी दिवाली की कोई याद है?" जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा- सर दिवाली की केवल यही याद रहती थी, कि अगर बगल वाले के यहां बम फटा है, तो हमारा बम उससे ज्यादा तेज होना चाहिए।"
कमेंट बॉक्स में क्या बोली ऑडियंस?
अमिताभ बच्चन की बात सुनकर रणबीर कपूर, अमित दुबे और सई पल्लवी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग इस प्रोमो वीडियो की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा- ओह माय गॉड सई पल्लवी, इंतजार नहीं होगा। एक यूजर ने लिखा- इस एपिसोड में काफी मस्ती होने वाली है। दूसरे ने लिखा- काश बच्चन साहब को रामायण का सूत्रधार बनाया हो। एक बात तो पक्की है कि मेकर्स ने जितने पहलू फिल्म के पार्ट-1 के बारे में रिवील किए हैं, उससे ज्यादा सरप्राइज छिपाकर रखे हैं।
सनी देओल के लुक पर सस्पेंस कायम
बात फिल्म की करें तो इसका बजट 4 हजार करोड़ रुपये के करीब बताया जा रहा है। फिल्म के पार्ट-1 को लेकर बहुत सारी चीजें छिपाई गई हैं, लेकिन पार्ट-2 में असली सरप्राइज मिलेगा। मेकर्स ने फिल्म के पार्ट-2 से 'हनुमान' जी का लुक अभी तक रिवील नहीं किया है। माना जा रहा है कि मेकर्स इसे पार्ट-2 के प्रमोशन और बज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म का पार्ट-1 सीता हरण पर खत्म कर दिया जाएगा और इसके बाद पार्ट-2 में असली युद्ध की कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग