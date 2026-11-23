KBC 18: 'मदद मांगने पर ताना मारते थे रिश्तेदार', भूषण ने बताया जीते हुए पैसों का क्या करेंगे
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के पहले करोड़पति बन चुके भूषण ठाकरे ने बताया है कि वह 2016 से KBC में आने की तैयारी कर रहे थे।
'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 18 के पहले करोड़पति भूषण ठाकरे ने अपनी KBC की जर्नी और आगे की प्लानिंग के बारे में बात की है। जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे UPSC की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी शो में ₹1 करोड़ की धनराशि जीती है। उन्होंने 7 करोड़ रुपये का सवाल भी अटेम्प्ट किया, हालांकि वह इसका जवाब नहीं दे सके। भूषण के पिता एक मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि इतना पैसा जीतने के बाद अब वह अपने माता-पिता को काम नहीं करने देंगे। यह उनके लिए 30-35 साल की कमाई है।
2016 से कोशिश कर रहे हैं भूषण ठाकरे
भूषण ठाकरे ने कहा कि वह एक छोटे से गांव से हैं और जब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे तो काफी नर्वस थे। उन्हें पसीना आने लगा था, फिर अमिताभ बच्चन ने उन्हें कम्फर्टेबल फील करवाया। भूषण ठाकरे ने कहा कि उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। भूषण ने बताया कि वह साल 2016 से 'कौन बनेगा करोड़पति' में आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया, "मैं 2016 से KBC के लिए कोशिश कर रहा हूं, तब से जब मैं 18 साल का हुआ। चार साल तक तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल भी नहीं आया।"
लोग बोले किसी से पहुंच लगवानी होगी
भूषण ने बताया, "हर बार जब वह फेल होकर वापस आते, तो लोग उनसे कहते कि उन्हें किसी जैक या पहुंच लगाने की जरूरत है। लोग उनसे कहते थे कि उन्हें किसी को पैसे देने होंगे या फिर किसी बड़े आदमी से फोन करवाना होगा।" भूषण ठाकरे ने साफ कहा कि यह सब सच नहीं है, उनके घर से लेकर कौन बनेगा करोड़पति के सेट तक और फिर वापस जाने का भी सारा खर्चा कौन बनेगा करोड़पति की टीम ने उठाया था। भूषण ने यह भी बताया कि उनके जीतने के बाद चीजें कि कदर बदली हैं।
मदद मांगने पर ताने मारते थे रिश्तेदार
KBC 18 के पहले करोड़पति भूषण ठाकरे ने कहा, "कई बार ऐसा हुआ कि वह रिश्तेदारों को फोन करते थे और कोई उनका फोन नहीं उठाता था। उन्हें जब पैसों की जरूरत होती थी तो लोग उन्हें ताना माराते थे। अगर वह अपनी मां के इलाज के लिए हजार रुपये भी मांग लेते थे तो वो कोई न कोई बहाना मार दिया करते थे।" लेकिन जब KBC में उनका सिलेक्शन हुआ तो गांव के मुखिया ने खुद आकर भूषण के पिता को बधाई दी। जिन रिश्तेदारों ने पहले मदद करने से इनकार कर दिया था, वही उन्हें फोन करके बधाई दे रहे थे।"
जीते हुए पैसों का क्या करेंगे भूषण?
जब भूषण से पूछा गया कि वह जीते हुए पैसों का क्या करेंगे तो उन्होंने बताया, "मैं इस पैसे को इनवेस्ट करना चाहता हूं, ताकि मुझे हर महीने एक स्टेबल इनकम मिल सके। मैं अपनी मां के लिए कुछ जूलरी भी खरीदना चाहता हूं।" भूषण ने कहा, "यह रकम बहुत मायने रखती है। इतने पैसे जीतने के बाद अब मैं अपने माता-पिता को काम नहीं करने दूंगा। मेरी मां के मेडिकल खर्च भी पूरे हो जाएंगे।" भूषण ने बताया कि उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, और रोज मिले पैसों से ही घर चलाते थे। वहीं उनकी मां को भी अक्सर मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती रहती है।
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