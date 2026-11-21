सिर्फ इस शर्त पर घर लौटना चाहते थे भूषण, शॉकिंग है KBC 18 के पहले करोड़पति की कहानी
KBC 18: भूषण कुमार ने जब 1 करोड़ रुपये जीते तो अमिताभ बच्चन ने उठकर उन्हें गले लगा लिया।
'कौन बनेगा करोड़पति 18' को फाइनली इस सीजन का पहला करोड़पति मिल गया है। जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे ने क्विज शो पर 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। अब देखना यह है कि क्या वह 7 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच पाएंगे या नहीं? भूषण की कहानी इतनी इमोशनल है कि अमिताभ बच्चन भी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। वह सिर्फ 24 रुपये लेकर अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने मुंबई आए थे। जब उन्होंने ₹1 करोड़ के सवाल का सही जवाब दिया, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें गले लगा लिया।
KBC में 7 करोड़ का सवाल फेस करेंगे भूषण कुमार
KBC के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भूषण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूं। मैं पिछले 1.5 साल से अपने घर नहीं गया हूं। पिता जी मजदूरी करते थे। उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। सर मैं उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहता हूं। इसी प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन उसके बाद 7 करोड़ रुपये का सवाल पूछते हैं। भूषण को पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट पानी पीते दिखाया गया है। लंबे वक्त बाद कोई खिलाड़ी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपये का सवाल फेस करेगा।
सिर्फ एक शर्त पर घर लौटना चाहते थे भूषण कुमार
भूषण कुमार ने अपनी कहानी सुनाते हुए कैसे उनके पिता को दिहाड़ी मजदूरी करके घर का खर्च चलाना पड़ता था। किस तरह उनकी मां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रही थीं, उनकी कई सर्जरी हुई थीं। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे भूषण ने बताया कि उनके परिवार ने कई कुर्बानियां दी हैं, वह किसी भी सूरत में घर लौटने से पहले कुछ बनना और हासिल करना चाहते थे। भूषण कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में साफ कहा कि वह घर सिर्फ एक ही शर्त पर लौटेंगे, जब वह कुछ हासिल कर लेंगे और यही सपना लेकर वह मुंबई आए थे।
खुद मजदूरी की, लेकिन नहीं टूटने दी बेटे की हिम्मत
बातों-बातों में भूषण कुमार ने यह भी बताया कि जब वह हिम्मत हारने लगे थे, तब कैसे उनके पिता ने उनकी हौसलाफ्जाई की। उन्होंने कहा, "सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा ता। इसीलिए मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझ पर वैसा काम करने का दबाव नहीं डाला। क्योंकि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ काम करके अपने पिता की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने नदी पर काम करना शुरू कर दिया।" भूषण ने बताया कि उनके पिता को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें।
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