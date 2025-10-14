Hindustan Hindi News
KBC: अमिताभ से बदतमीजी करने वाले बच्चे के सपोर्ट में आईं यह सिंगर, बोलीं- वो बस एक्साइटेड हो गया था

KBC 17 Kid: महानायक अमिताभ बच्चन से KBC में बदतमीजी करने वाले बच्चे इशित की इंटरनेट पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है, इसी बीच एक सिंगर ने उसे सपोर्ट किया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:02 AM
रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब KBC जूनियर में एक बच्चे ने हॉटसीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन से बहुत बदतमीजी कर दी। सोशल मीडिया पर हर तरफ लोग इस बच्चे को बुरा-भला कहते नजर आए और साथ ही साथ बच्चे के माता-पिता को भी तमीज नहीं सिखाने और ऐसे संस्कार देने के लिए ट्रोल किया गया। जहां एक तरफ हर कोई बच्चे की समझ और माता-पिता की परवरिश पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इस बच्चे को सपोर्ट किया है।

वो इतनी नफरत का हकदार नहीं है

गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट जिस वक्त अमिताभ बच्चन के सामने बैठा, तभी से वह अलग ही एटिट्यूड में था। उसने अमिताभ बच्चन से कहा कि आप मुझे रूल्स समझाने मत बैठ जाना, क्योंकि वो मुझे पता हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत पा रहे इशित के बारे में सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने कहा कि वह इतनी नफरत का हकदार नहीं है। चिन्मयी ने एक X पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अपने लिखा कि बड़े लोग बच्चों के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं कि यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत पा रहा बच्चा है।

स्टेज पर एक्साएटेड हो गया था बच्चा

तेरे बिना बेस्वादी बेस्वादी रतिया (गुरु), मस्त मगन (2 स्टेट्स) और मैं रंग शरबतों का (फटा पोस्टर निकला हीरो) जैसे गाने गा चुकीं चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा, “यहां ट्विटर पर बड़े लोगों ने सबसे ज्यादा जोर-शोर से और भद्दे शब्दों में, गालियां लिखते हुए इसकी निंदा की है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा जब खांसी की दवा के कारण बच्चों की मौत हो गई। लेकिन हां, एक बच्चे को निशाना बनाया जाना हमारे पूरे इको सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहता है। पूरी भीड़ एक एक्साइटेड हो गए बच्चे को निशाना बना रही है।”

लोगों की परवरिश पर उठाया सवाल

श्रीपदा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इन लोगों की खुद ही परवरिश ऐसी हुई है कि ये अपने आप में गुंडों का एक पूरा झुंड बन चुके हैं। बता दें कि इशित कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में अमिताभ बच्चन के सामने बैठने के बाद से ही लगातार शो में बिग बी से बदतमीजी कर रहे थे और उनकी टोन इतनी खराब थी कि अमिताभ के सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करने के बावजूद चीजें काबू में नहीं आ रही थीं। ओवरकॉन्फिडेंस से लबरेज इशित बमुश्किल चंद सवालों के जवाब दे पाया और एविक्ट हो गया।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
