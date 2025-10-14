KBC: अमिताभ से बदतमीजी करने वाले बच्चे के सपोर्ट में आईं यह सिंगर, बोलीं- वो बस एक्साइटेड हो गया था

KBC 17 Kid: महानायक अमिताभ बच्चन से KBC में बदतमीजी करने वाले बच्चे इशित की इंटरनेट पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है, इसी बीच एक सिंगर ने उसे सपोर्ट किया है।

रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब KBC जूनियर में एक बच्चे ने हॉटसीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन से बहुत बदतमीजी कर दी। सोशल मीडिया पर हर तरफ लोग इस बच्चे को बुरा-भला कहते नजर आए और साथ ही साथ बच्चे के माता-पिता को भी तमीज नहीं सिखाने और ऐसे संस्कार देने के लिए ट्रोल किया गया। जहां एक तरफ हर कोई बच्चे की समझ और माता-पिता की परवरिश पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इस बच्चे को सपोर्ट किया है।

वो इतनी नफरत का हकदार नहीं है गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट जिस वक्त अमिताभ बच्चन के सामने बैठा, तभी से वह अलग ही एटिट्यूड में था। उसने अमिताभ बच्चन से कहा कि आप मुझे रूल्स समझाने मत बैठ जाना, क्योंकि वो मुझे पता हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत पा रहे इशित के बारे में सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने कहा कि वह इतनी नफरत का हकदार नहीं है। चिन्मयी ने एक X पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अपने लिखा कि बड़े लोग बच्चों के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं कि यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत पा रहा बच्चा है।

स्टेज पर एक्साएटेड हो गया था बच्चा तेरे बिना बेस्वादी बेस्वादी रतिया (गुरु), मस्त मगन (2 स्टेट्स) और मैं रंग शरबतों का (फटा पोस्टर निकला हीरो) जैसे गाने गा चुकीं चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा, “यहां ट्विटर पर बड़े लोगों ने सबसे ज्यादा जोर-शोर से और भद्दे शब्दों में, गालियां लिखते हुए इसकी निंदा की है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा जब खांसी की दवा के कारण बच्चों की मौत हो गई। लेकिन हां, एक बच्चे को निशाना बनाया जाना हमारे पूरे इको सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहता है। पूरी भीड़ एक एक्साइटेड हो गए बच्चे को निशाना बना रही है।”