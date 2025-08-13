kbc 17 op sindoor leader col sofiya Qureshi vyomika singh episode promo sparks controversy see netizens comments केबीसी 17: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया और व्योमिका के आने पर ट्रोलिंग, देखें क्या है मामला, Tv Hindi News - Hindustan
टीवी

केबीसी 17: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया और व्योमिका के आने पर ट्रोलिंग, देखें क्या है मामला

केबीसी 17 के आजादी स्पेशल एपिसोड के प्रोमो पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी सीरियस ऑपरेशन के बाद सेना के लोगों को क्विज शो में लाना उन्हें मनोरंजन के लिए यूज करना है।

Kajal Sharma Wed, 13 Aug 2025 01:16 PM
केबीसी 17: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया और व्योमिका के आने पर ट्रोलिंग, देखें क्या है मामला

बनेगा करोड़पति 17 के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में सेना के खास मेहमान बुलाने पर कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली अमिताभ बच्चन की मेहमान होंगी। एपिसोड का प्रोमो आने के बाद कई लोग लिख रहे हैं कि आर्मी का इस्तेमाल मनोरंजन में किया जा रहा है।

एपिसोड पर लोगों को आपत्ति

सोनी टीवी ने मंगलवार को केबीसी 17 के आजादी स्पेशल एपिसोड का प्रोमो जारी किया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका और कमांडर प्रेरणा अमिताभ बच्चन से मुखातिब दिखाई थीं। एपिसोड पर कुछ लोग सोशल मीडिया में आपत्ति जता रहे हैं।

लोगों ने की ट्रोलिंग

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, यहां फौज KBC को यूज कर रही है या केबीसी फौज को? या थर्ड प्लेयर दोनों को। मैं ये जानने के लिए उत्साहित हूं कि ये किसका आइडिया था? इसे किसने अप्रूव किया और कितने अफसरों ने इस पर आपत्ति जताई(अगर कोई था तो)। एक और ने लिखा है, यकीन नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज नैशनल टीवी शो केबीसी में दिख रहे हैं क्योंकि नैशनलिस्ट पार्टी उनसे वोट कमाना चाहती है? एक ने लिखा है, उनके चेहरे देखिए सहज नहीं लग रही हैं। शायद उन्हें मजबूर किया गया।

क्या है प्रोमो

एपिसोड के प्रोमो में सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बताती दिख रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काफी समय से ये हरकतें कर रहा था इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया था।

