KBC होस्ट अमिताभ बच्चन ने मांगी लोगों से माफी, X पर लिखा- सबसे पहले तो उन सभी से..

संक्षेप: रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक एक्स पोस्ट लिखकर अपने करोड़ों फॉलोअर्स से माफी मांगी है। अमिताभ की यह पोस्ट काफी चर्चा में है।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लोगों से माफी मांगी है। रियलिटी टीवी शो KBC 17 के होस्ट अमिताभ बच्चन उस एपिसोड के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें केबीसी जूनियर में आए एक बच्चे ने उनसे बदतमीजी की। सोशल मीडिया पर दो धड़े बन चुके हैं, कुछ लोग जहां बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अब अमिताभ बच्चन की यह ताजा पोस्ट चर्चा का विषय बनी है जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स और शुभचिंतकों से माफी मांगी है।

'माफी मांगना चाहता हूं उन सभी..' लेकिन इससे पहले कि आप यह समझें कि मामला KBC वाले बच्चे से जुड़ा है, आपको बता दें कि बिग बी ने माफी उनके बर्थडे पर लोगों को प्रतिक्रिया नहीं दे पाने के लिए मांगी है। अमिताभ बच्चन ने अपनी X पोस्ट में लिखा, "सबसे पहले तो उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन्होंने 11 अक्टूबर को मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें बदले में मुझसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मोबाइल अचानक गड़बड़ करने लगा है और मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। सभी के प्रति मेरा आभार और ढेर सारा प्यार।"

लोग KBC से जोड़कर देख रहे थे अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। दुनिया भर से अमिताभ के करोड़ों फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया से लेकर पर्सनल मैसेज और कॉल करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, लेकिन अमिताभ का हर साल की तरह कोई रिस्पॉन्स इस बार नहीं आया। लोगों को लगा कि शायद अमिताभ किसी वजह से परेशान या नाराज हैं। कई लोगों ने इसे KBC वाली घटना से भी जोड़कर देखा, लेकिन अब जब महानायक का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया तो पता चला कि असल में मामला कुछ और ही है।