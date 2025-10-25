Hindustan Hindi News
KBC 17 : दिलजीत दोसांझ को पसंद नहीं अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, बोले- उसमें आप...

संक्षेप: दिलजीत दोसांझ हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आए और इस दौरान उन्होंने बिग बी को कह दिया कि उन्हें उनकी एक फिल्म पसंद नहीं आई है।

Sat, 25 Oct 2025 10:14 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चम के शो कौन बनेगा करोड़पति में कई सेलेब्स बतौर गेस्ट बनकर आते हैं। अब हाल ही में दिलजीत दोसांझ शो में आए और इस दौरान उन्होंने बिग बी के साथ खूब मस्ती की। हालांकि दिलजीत ने तब बिग बी को हैरान कर दिया जब उन्होंने एक्टर को कहा कि उन्हें उनकी एक फिल्म पसंद नहीं आई।

दिलजीत को बिग बी की कौनसी फिल्म नहीं पसंद

दरअसल, शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें दिलजीत बोलते हैं,'जब आपकी फिल्में आती थी तो मैं खुश हो जाता था। मार पीट होती थी और मेरा हो जाता था। सर, लेकिन आपकी एक फिल्म मुझे पसंद नहीं आई थी।' इस पर बिग बी तुरंत पूछते हैं कौनसी? तो दिलजीत बोलते हैं सौदागर सर। अनाउंस हुआ कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है और फिर उसमें आप गुड़ बेचते हुए दिखे।

दिलजीत की इस बात को सुनकर बिग बी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं।

दिलजीत जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 के लिए नॉमिनेट किया है जब उनकी एंट्री होती है तो बिग बी उन्हें पंजाब का पुत्तर कहकर बुलाते हैं।

जीते हुए पैसों को यहां डोनेट करेंगे दिलजीत

बता दें कि दिलजीत ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वह पंजाब बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए शो में आए थे और यहां से जीती हुई राशि को वह बाढ़ राहत अभियान के लिए डोनेट करेंगे।

बता दें कि दिलजीत ने 10 गांव को गोद लिया था पंजाब बाढ़ के दौरान। उनकी टीम ने बताया था कि उन्होंने पीड़ितों को खाना, पानी और दवाई दी थी।

दिलजीत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी होंगे।

