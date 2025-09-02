kbc 17 contestant tells Amitabh Bachchan future reveals is is Vedic astrologer and found his kundli on internet KBC 17: ज्योतिषी कंटेस्टेंट ने बता दिया अमिताभ बच्चन का भविष्य, बताया कहां मिली जन्मकुंडली, Tv Hindi News - Hindustan
केबीसी में इस बार अमिताभ बच्चन का सामना ऐस्ट्रॉलॉजर से हो गया। उन्होंने अपना भविष्य पूछा तो पता लगा कि सब बहुत बढ़िया है। अमिताभ बच्चन हैरान हुए कि कंटेस्टेंट को उनकी कुंडली कैसे मिल गई।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:45 PM
कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड्स के इंट्रेस्टिंग प्रोमोज चैनल ने पोस्ट किए हैं। एक प्रोमो में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट ऐस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट निकलते हैं। बिग बी उनसे अपने बारे में पूछते हैं और यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि आदित्य ने उनकी कुंडली देख रखी है, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है।

डिग्रियों से इम्प्रेस हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन आदित्य की एजुकेशन देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वह बोलते हैं, 'मान्यवर इतनी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं तो यहां क्या कर रहे हैं?' बिग बी आदित्य की डिग्रियां गिन रहे होते हैं तभी पता चलता है कि वह वैदिक ऐस्ट्रोलॉजी भी पढ़े हैं। ऐस्ट्रोलॉजी सुनते ही अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हैं। फिर बोलते हैं, 'तो आप बता सकेंगे कि क्या हो रहा है देश में। सर हमारे बारे में कुछ बताएंगे? भविष्य में हमारा कुछ ठीक-ठाक चलेगा?'

बताया बिग बी का भविष्य

आदित्य जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया सर। इस पर अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि हमारा सब ठीक-ठाक होगा। इस पर आदित्य बताते हैं, 'सर जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको कुछ सैंपल चार्ट्स मिलते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं।' अमिताभ बच्चन पूछते हैं, कौन सा चार्ट तो आदित्य बताते हैं, जन्मकुंडली। अमिताभ बच्चन हैरान होकर बोलते हैं, हमारी जन्मकुंडली आपको कैसे मिल गई? आदित्य बताते हैं, 'सर इंटरनेट पर अवेलेबल है।' अमिताभ बच्चन चौंककर बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं?

अमिताभ बच्चन की स्टाइल की कॉपी

एक और प्रोमो में दिखाया जाता है कि आदित्य अमिताभ बच्चन को बताते हैं कि वह उनकी ड्रेसिंग सेंस के फैन हैं। उन्होंने कई जगह बिग बी को कॉपी किया है। उनकी तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं जब वह अमिताभ बच्चन जैसे कपड़े पहने हैं। इन्हें देखकर बिग बी बोलते हैं कि बस चश्मा अलग है। वहीं यह भी बताते हैं कि उनके तो कपड़े खुद के नहीं होते बल्कि सरकारी यानी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मिलते हैं।

