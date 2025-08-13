KBC 17: जीते पैसों से चुकाया मां-बाप का सारा कर्ज, अब कशिश के पास आया करोड़पति बनने का मौका
अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन शुरू हो चुका है और बुधवार के एपिसोड में कंटेस्टेंट कशिश 1 करोड़ के सवाल का सामना करती नजर आएंगी।
अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 को अपना पहला करोड़पति बुधवार को मिल सकता है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें कंटेस्टेंट कशिश हॉटसीट पर विराजमान नजर आ रही हैं। अमिताभ बच्चन भी कशिश की बातों और उनके विचारों से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि बढ़ते-बढ़ते वह 1 करोड़ रुपये के सवाल तक जा पहुंचती हैं, लेकिन क्या वह सीजन की पहली करोड़पति बन पाएंगी?
कशिश ने बताया क्या हैं उनके सपने
प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन कशिश से पूछते हैं कि 21 साल की उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं आंखों में? आपने क्या सोचा है अपने लिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया, "सबसे पहले तो मैंने यही सोचा है कि अपने परिवार को सेटल करना चाहती हूं। मम्मी पापा के ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी लोन है जो इतने सालों से चला आ रहा है, वो हटाना है मुझे। ना ही हम नीचे रहें, ना ही हम बहुत ऊपर रहें, हमारी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी बस आगे चलती रहे।"
भावुक कर देगी कशिश की कहानी
वीडियो में कशिश के घर की झलक दिखाई गई है कि कैसे एक छोटी सी किचन में मां-बेटी दोनों काम करती हैं। उनकी मां बातचीत के दौरान बताती हैं कि कैसे उनकी बेटी बहुत मजबूत है और उनके लिए लड़कों से कम नहीं है। वीडियो में कशिश का टूटा-फूटा घर दिखाया गया है और शो के मेकर्स के साथ बातचीत में उसके पिता बताते हैं कि कैसे उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे आते हैं उससे उनकी मदद करती है।
क्या 1 करोड़ रुपये जीत पाएंगी कशिश?
कशिश ने बताया कि कैसे उनके माता-पिता से उन्हें उनकी बेस्ट लाइफ मिल चुकी है, क्योंकि उनके माता-पिता ने उन्हें काबिल बना दिया है और उन्हें बस वही चाहिए था। अमिताभ बच्चन बातचीत के दौरान कशिश से कहते हैं कि "जहां अक्ल है, वहां अकड़ है।" बहुत बढ़िया नमूना हैं आप इसका। प्रोमो वीडियो में आगे यह ऐलान करते नजर आते हैं कि कशिश ने 50 लाख रुपये जीत लिए हैं। इसके बाद कशिश अपने पिता को वीडियो कॉल करके बताती हैं कि कैसे उनके ऊपर जितना कर्जा था अभी तक वो सारा उतर चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आता है, जब अमिताभ बच्चन कशिश से 1 करोड़ रुपये के लिए 15वां सवाल पूछते हैं।
