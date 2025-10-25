Hindustan Hindi News
KBC 17 वाले बच्चे ने बताई अपने रूखे बर्ताव की वजह? अमिताभ बच्चन से मांफी वाली पोस्ट वायरल

संक्षेप: KBC 17 Child Contestant: रियलिटी टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का हिस्सा रहे कंटेस्टेंट इशित भट्ट को अमिताभ बच्चन के साथ बर्ताव की वजह से जमकर ट्रोल किया गया था।

Sat, 25 Oct 2025 06:56 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
महानायक अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में अपने बर्ताव की वजह से ट्रोल हुए चाइल्ड कंटेस्टेंट इशित भट्ट के नाम से लिखी गई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक बयान जारी करके माफी मांगी है। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे इशित भट्ट बड़े रूखे और बदतमीजी भरे लहजे में अमिताभ बच्चन से बात करते नजर आए थे। सोशल मीडिया पर इशित भट्ट को ओवर स्मार्टनेस दिखाने और 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन से बदतमीजी से बात करने के लिए जमकर ट्रोल किया गया था।

अमिताभ ओर KBC से मांगी माफी?

इंडिया फोरम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की है जिसमें लिखा है, "सभी को नमस्कार, मैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने व्यवहार के लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है कि मेरे बोलने के तरीके से कई लोगों को ठेस पहुंची, निराशा हुई या उनका अपमान हुआ, और मुझे इसका बहुत अफसोस है।" इसके आगे इशित भट्ट ने बर्ताव की वजह भी बताई है और लिखा है कि वह अमिताभ बच्चन का बहुत सम्मान करते हैं और जो कुछ हुआ वह उनके लिए बड़ा सबक था।

बताई अपने रूखे बर्ताव की वजह?

पोस्ट में लिखा, "उस पल मैं बहुत घबरा गया और मेरा बर्ताव बिलकुल गलत तरीके सामने आया। मेरा इरादा रूड बिहेव करने का नहीं था। मैं अमिताभ बच्चन सर और पूरी केबीसी टीम का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने एक बड़ा सबक सीखा है कि कैसे शब्द और बर्ताव हमारी पहचान को दिखाते हैं, खासकर इतने बड़े मंच पर। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में और भी विनम्र, तमीज से और सोच समझकर अपनी बात कहूंगा। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने अब भी मेरा साथ दिया और मुझे इस गलती से सीखने का मौका दिया।"

पब्लिक को रास नहीं आई यह माफी

पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो इस पोस्ट पर भी कई लोगों ने लिखा है कि इशित ने अपने बर्ताव को जस्टिफाई करते हुए जो वजह दी है वो ठीक नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में अमिताभ बच्चन से इशित भट्ट ने बात की, वो ना सिर्फ अमिताभ के फैंस को बल्कि तमाम अन्य लोगों को भी ठीक नहीं लगा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इशित भट्ट की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी जिसके बाद उनका यह बयान सामने आया है। बता दें कि इशित भट्ट KBC से खाली हाथ ही लौटे थे, क्योंकि वो पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाए थे।

पोस्ट के सही होने की नहीं हो पाई पुष्टि
वायरल पोस्ट के आधिकारिक रूप से सही होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। लाइव हिन्दुस्तान इसके सही होने की पुष्टि नहीं करता।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
