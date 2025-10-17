Hindustan Hindi News
केबीसी 17: अमिताभ बच्चन ने खोला अपना डायट सीक्रेट, बताया चावल, केक… क्या-क्या नहीं खाते

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में बताया कि वह रोज जल्दी शूट पर आते हैं और देर रात जाते हैं। उन्होंने अपने खाने-पीने की आदतें भी बताईं कि क्या नहीं खाते।

Fri, 17 Oct 2025 10:50 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
केबीसी 17 का जूनियर्स वीक चल रहा है। इसमें होस्ट अमिताभ बच्चन और कंटेस्टेंट्स के बीच इंट्रेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। अमिताभ बच्चन के सामने स्प्रूहा तुषार शिंखेड़े नाम की कंटेस्टेंट थीं। वह उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तारीफ कर रहे थे। तभी उनकी मां ने बताया कि उनकी बेटी ऑल राउंडर तो है लेकिन खाने में बहुत कच्ची है। इस पर अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह क्या-क्या खाते हैं।

ये सब नहीं खाते बिग बी

स्प्रूहा की मां ने अमिताभ बच्चन को बताया कि उनकी बेटी धीरे-धीरे खाती है और बाकी चीजों में भी ढीली है। इस पर स्प्रूहा बिग बी से पूछती हैं, 'जैसे मैं धीरे खाती हूं, आपकी खाने-पीने की आदतें कैसी हैं?' इस पर अमिताभ बच्चन बोले, 'कुछ चीजें मैं नहीं खाता। ना चावल, केक, पेस्ट्री नहीं खाता। मुझे जलेबी पसंद है लेकिन खा नहीं सकता। पर जो मिलता है खा लेता हूं।'

रात 1 बजे पहुंचते हैं घर

अमिताभ बच्चन ने आगे बताया, 'एक रूटीन है जिसे मैं मेनटेन करता हूं क्योंकि मुझे सेट्स पर जल्दी आना पड़ता है वर्ना ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचता हूं। मुझे आप लोगों से जो प्यार मिलता है उसी से पेट भरा रहता है।'

कई सब्जियां नापसंद करते हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन 83 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी फिट और ऐक्टिव हैं। केबीसी के ही एक एपिसोड में वह बता चुके हैं कि कद्दू, करेला और कटहल जैसी चीजें वह नहीं खाते। उन्हें नाम सुनकर ही लगता है कि ये खाने की चीज नहीं है। अनुष्का शर्मा इस एपिसोड में थीं। उन्होंने बताया था कि वह ये सब चीजें खाती हैं।

