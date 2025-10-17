केबीसी 17: अमिताभ बच्चन ने खोला अपना डायट सीक्रेट, बताया चावल, केक… क्या-क्या नहीं खाते

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में बताया कि वह रोज जल्दी शूट पर आते हैं और देर रात जाते हैं। उन्होंने अपने खाने-पीने की आदतें भी बताईं कि क्या नहीं खाते।

केबीसी 17 का जूनियर्स वीक चल रहा है। इसमें होस्ट अमिताभ बच्चन और कंटेस्टेंट्स के बीच इंट्रेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। अमिताभ बच्चन के सामने स्प्रूहा तुषार शिंखेड़े नाम की कंटेस्टेंट थीं। वह उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तारीफ कर रहे थे। तभी उनकी मां ने बताया कि उनकी बेटी ऑल राउंडर तो है लेकिन खाने में बहुत कच्ची है। इस पर अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह क्या-क्या खाते हैं।

ये सब नहीं खाते बिग बी स्प्रूहा की मां ने अमिताभ बच्चन को बताया कि उनकी बेटी धीरे-धीरे खाती है और बाकी चीजों में भी ढीली है। इस पर स्प्रूहा बिग बी से पूछती हैं, 'जैसे मैं धीरे खाती हूं, आपकी खाने-पीने की आदतें कैसी हैं?' इस पर अमिताभ बच्चन बोले, 'कुछ चीजें मैं नहीं खाता। ना चावल, केक, पेस्ट्री नहीं खाता। मुझे जलेबी पसंद है लेकिन खा नहीं सकता। पर जो मिलता है खा लेता हूं।'

रात 1 बजे पहुंचते हैं घर अमिताभ बच्चन ने आगे बताया, 'एक रूटीन है जिसे मैं मेनटेन करता हूं क्योंकि मुझे सेट्स पर जल्दी आना पड़ता है वर्ना ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचता हूं। मुझे आप लोगों से जो प्यार मिलता है उसी से पेट भरा रहता है।'