जब पहली बार मां-बाप को बड़े रेस्ट्रॉन्ट ले गए अमिताभ बच्चन, बोले- नर्वस थे, लगा सिर्फ अमीर लोग जाते होंगे

अमिताभ बच्चन ने केबीसी 17 के एपिसोड में याद किया कि जब वह अपने पेरेंट्स को पहली बार बड़े रेस्ट्रॉन्ट लेकर गए तो उन्हें कितना नर्वस फील हो रहा था। बिग बी बोले उन्हें लगा था कि यहां सिर्फ बड़े लोग आते होंगे।

कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 के साथ अमिताभ बच्चन के पुराने किस्सों का दौर भी शुरू हो चुका है। बिग बी की कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत दर्शकों को काफी पसंद आती है। इसके जरिये लोगों को उनके बीते जीवन के बारे में पता चलता है। रीसेंट एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने बताया कि वह अपने माता-पिता को रेस्ट्रॉन्ट ले गया तो कैसा लगा था। इस पर अमिताभ बच्चन को भी पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने बताया कि वह एक बड़े रेस्ट्रॉन्ट मोती-महल में गए तो काफी झिझक थी।

दिहाड़ी की वजह से नहीं आए पिता केबीसी के एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर राउंड में हर्षिता और विजय आनंद के बीच 'जल्दी 5' की लड़ाई थी। इसमें विजय ने फटाफट 5 सवालों के जवाब दिए और वह हॉट सीट पर आ गए। विजय दिल्ली से आए थे। साथ में उनकी मां थीं। उन्होंने बताया कि पिता नहीं आए क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर साथ आते तो एक दिन की तनख्वाह मारी जाती। विजय की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके जीवन की कठिनाइयों पर एक वीडियो भी दिखाया गया।

खुश हुए पेरेंट्स अमिताभ बच्चन ने विजय से ऐसा कोई पल साझा करने को कहा जिसमें उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए हों। इस पर उन्होंने याद किया कि उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। वह रोटी से ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 2024 में वह उन्हें रेस्ट्रॉन्ट में लेकर गए। उनकी फैमिली लाइफ में पहली बार रेस्ट्रॉन्ट गई थी। विजय ने अपने मां-बाप से कहा कि बिना पैसे की चिंता किए जो खाना है खा लें। उन लोगों ने खाना, आइसक्रीम सब खाया।