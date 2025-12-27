हर दिन पत्नी जया से झूठ बोलते हैं अमिताभ बच्चन, केबीसी के सेट पर किया रिवील

संक्षेप: अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने धमाकेदार शो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शो का हर एपिसोड बेहद खास होता है। इसकी वजह खुद अमिताभ हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस शो को और भी खास बना देता है।

Kaun Banega Crorepati 13: बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने धमाकेदार शो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शो का हर एपिसोड बेहद खास होता है। इसकी वजह खुद अमिताभ हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस शो को और भी खास बना देता है। ऐसे में अब केबीसी का सीजन 13 भी बेहद पसंद किया जा रहा है। इसने अब तक कई कंटेस्टेंट को मालामाल बना दिए। ऐसे में हाल ही में शो पर दो बेहद ही खास मेहमान पहुंचे, जिन्होंने काफी एंटरटेन किया।

शो पर पहुंचे ये दो सितारे 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का हाल ही में एक प्रोमो जारी किया गया था। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि शो पर दो दिग्गज कलाकार यानी नीना गुप्ता और गजराज राव बतौर गेस्ट पहुंचे। अब जहां पर नीना और गजराज हो वहां पर मस्ती मजाक न होने ऐसा हो सकता है। शो पर बिग बी ने एक तरफ जहां दोनों कलाकारों से जमकर सवाल जवाब किए। वहीं, नीना गुप्ता ने भी इस मौके पर का पूरा फायदा उठाया। नीना ने भी बिग बी से कई सवाल किए, लेकिन एक सवाल ऐसा था, जिसके जवाब ने सभी को हैरान किया।

नीना ने दागे बिग बी पर कई सवाल केबीसी 13 के प्रोमो वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीना गुप्ता, अमिताभ बच्चन से कई सवाल पूछती हैं। नीना, अमिताभ से पूछती हैं, 'मैं भी आपसे कुछ सवाल करूंगी, इस पर बिग बी कहते हैं 'हां हां क्यों नहीं, यह तो इम्तिहान हो गया हमारा।' इसके बाद नीना ने पहला सवाल पूछा कि उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल कौन सा है? इस पर अमिताभ कहते है, 'देखिए प्रति एक फिल्म मेरे लिए एक चुनौती है। 'नीना ने आगे कहा, 'अगर आप किसी फिल्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या बहाना बनाते हैं?' इसपर अमिताभ बच्चन कहते है, 'फिल्म मिले तो सही।'