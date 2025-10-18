Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKaun Banega Crorepati Ishit Bhatt viral Moment with Amitabh Bachchan 20 Years ago ad predicted the same
इशित भट्ट की ट्रोलिंग के बीच क्यों वायरल हो रहा अमिताभ बच्चन के KBC का 3 साल पुराना ऐड?

इशित भट्ट की ट्रोलिंग के बीच क्यों वायरल हो रहा अमिताभ बच्चन के KBC का 3 साल पुराना ऐड?

संक्षेप: कौन बनेगा करोड़पति जूनियर मे 10 साल के इशित भट्ट ने खूब सूर्खियां बटोरी थीं। अमिताभ के सामने बैठे इशित काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे और इसी की वजह से वो खेल हार भी गए। अब केबीसी का एक पुराना ऐड वायरल हो रहा है जिसमें ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाया गया था। 

Sat, 18 Oct 2025 10:55 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए 10 साल के इशित भट्ट ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। दरअसल, इशित भट्ट जब अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वो अमिताभ को सही से सारे ऑप्शन तक देने नहीं दे रहे थे। अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इशित का एक आसान सा सवाल गलत भी हो जाता है। सोशल मीडिया पर इशित की खूब आलोचना भी हुई थी। अब केबीसी का एक पुराना ऐड वायरल हो रहा है जिसमें इसी ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में दिखाया गया था।

केबीसी का पुराना ऐड वायरल

जो ऐड वायरल हो रहा है वो तीन साल पुराना है। इस ऐड में अमिताभ बच्चन होस्ट की सीट पर बैठे हैं। वहीं, एक्टर गगन अरोड़ा 20 साल के कंटेस्टेंट की भूमिका में हैं। अमिताभ बच्चन गगन अरोड़ा से सवाल करते हैं। अमिताभ सवाल पूछने के बाद ऑप्शन दे रहे होते हैंष अमिताभ चारों ऑप्शन दे भी नहीं पाते हैं कि गगन एक जवाब को लॉक करने को कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में दिया गगन का ये जवाब गलत हो जाता है।

क्या है वायरल विज्ञापन

ये ऐड जैसे ही वायरल हुआ लोगों को इशित भट्ट की याद आ गई। नीरज सिंह नाम के इंस्टा यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए नीरज ने लिखा- "तीन साल पहले मैंने ये ऐड केबीसी के लिए लिखा था। आज, 10 साल का इशित भट्ट उसी मंच पर कदम रखते हुए, उस कल्पना को साकार कर रहा है जो मैंने कभी 20 साल के बच्चे के लिए की थी। जिंदगी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होती जा रही है। आने वाले सालों में पेरेंटिंग हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती होगा।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भाई पहले ही लोगों को चेतावनी दे रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे ने लिखा- क्या हो अगर इशित आपके इस विज्ञापन से प्रेरित हो। एक तीसरे यूजर ने लिखा- भाई आप टाइम ट्रेवलर तो नहीं हो।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kaun Banega Crorepati Amitabh Bachchan

