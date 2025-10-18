इशित भट्ट की ट्रोलिंग के बीच क्यों वायरल हो रहा अमिताभ बच्चन के KBC का 3 साल पुराना ऐड?

संक्षेप: कौन बनेगा करोड़पति जूनियर मे 10 साल के इशित भट्ट ने खूब सूर्खियां बटोरी थीं। अमिताभ के सामने बैठे इशित काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे और इसी की वजह से वो खेल हार भी गए। अब केबीसी का एक पुराना ऐड वायरल हो रहा है जिसमें ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाया गया था।

कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए 10 साल के इशित भट्ट ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। दरअसल, इशित भट्ट जब अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वो अमिताभ को सही से सारे ऑप्शन तक देने नहीं दे रहे थे। अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इशित का एक आसान सा सवाल गलत भी हो जाता है। सोशल मीडिया पर इशित की खूब आलोचना भी हुई थी। अब केबीसी का एक पुराना ऐड वायरल हो रहा है जिसमें इसी ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में दिखाया गया था।

केबीसी का पुराना ऐड वायरल जो ऐड वायरल हो रहा है वो तीन साल पुराना है। इस ऐड में अमिताभ बच्चन होस्ट की सीट पर बैठे हैं। वहीं, एक्टर गगन अरोड़ा 20 साल के कंटेस्टेंट की भूमिका में हैं। अमिताभ बच्चन गगन अरोड़ा से सवाल करते हैं। अमिताभ सवाल पूछने के बाद ऑप्शन दे रहे होते हैंष अमिताभ चारों ऑप्शन दे भी नहीं पाते हैं कि गगन एक जवाब को लॉक करने को कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में दिया गगन का ये जवाब गलत हो जाता है।

क्या है वायरल विज्ञापन ये ऐड जैसे ही वायरल हुआ लोगों को इशित भट्ट की याद आ गई। नीरज सिंह नाम के इंस्टा यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए नीरज ने लिखा- "तीन साल पहले मैंने ये ऐड केबीसी के लिए लिखा था। आज, 10 साल का इशित भट्ट उसी मंच पर कदम रखते हुए, उस कल्पना को साकार कर रहा है जो मैंने कभी 20 साल के बच्चे के लिए की थी। जिंदगी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होती जा रही है। आने वाले सालों में पेरेंटिंग हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती होगा।"