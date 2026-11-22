Kaun Banega Crorepati: क्या आपको पहली महिला कंटेस्टेंट का नाम याद है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के शो में जैकपॉट सवाल का जवाब देकर 5 करोड़ रुपये जीते थे? आइए जानते हैं।

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के भूषण ठाकरे इस वक्त चर्चा में हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया है। अब वो 7 करोड़ के सवाल यानी जैकपॉट पर नजर टिकाए हुए हैं। भूषण ठाकरे की चर्चा के बीच हम आपको कौन बनेगा करोड़पति का जैकपॉट जीतने वाली पहली महिला कंटेस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति का जैकपॉट जीतने वाली पहली महिला सदस्य।

साल 2013 में टेलीकास्ट हुआ था ये सीजन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6 में सनमीत कौर साहनी ने जैकपॉट सवाल का जवाब देकर इतिहास रचा था। ये सीजन साल 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। उस वक्त जैकपॉट सवाल की कीमत 5 करोड़ थी। सनमीत 5 करोड़ रुपये जीतकर घर गई थीं।

केवल 12वीं पास हैं सनमीत कौर सनमीत केवल 12वीं पास थीं और केबीसी में आने से पहले वो एक हाउसवाइफ थीं जो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। सनमीत ने केबीसी के मंच पर बताया था कि उनके पति का काफी लोन है, तो वो केबीसी में जीती धनराशि से पति का लोन चुकाएंगी। वहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि वो 40 साल से जिस घर में किराए में रह रही थीं, वो उस घर को भी खरीदेंगी।

क्यों पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थीं सनमीत? सनमीत ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनके दादा जी की तबीयत काफी खराब थी और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले सनमीत की शादी हो जाए। सनमीत ने शादी कर ली और इसके बाद वो घर-गृहस्थी में व्यस्त हो गईं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाईं।

सनमीत ने बताया था कि उनकी एक गंभीर सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी के बाद ही उन्होंने घर पर ट्यूशन पढ़ाने का फैसला लिया था। उन्हें लगता था कि ज्ञान से ही सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं। अगर आप खुद को करेंट अफेयर्स को लेकर जागरूक रखते हैं तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।

केबीसी में जीते पैसों का क्या किया? सनमीत के पति का नाम मनमीत सिंह है जो एक एक्टर हैं। मनमीत ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में होस्ट बताते हैं कि सनमीत ने केबीसी में जीता हुआ पैसा दान-धर्म के काम में लगाया था। सनमीत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकतीं कि उन्होंने पैसे कहां लगाए हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए।

सनमीत ने शुरू किया था अपना रेस्तरां सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सनमीत कौर आज एक बड़ी फूड चेन की मालिक हैं। उन्होंने मुंबई से इस फूड चेन की शुरुआत की थी। इस फूड चेन का नाम है Mr Singh's Tandoori Hut by RPD। आज Mr Singh's Tandoori का मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे शहरों में ब्रांच हैं। मनमीत सिंह के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप इस फूड चेन के कई सारे वीडियो देखेंगे।

केबीसी में किस सवाल का जवाब देकर जीती थे 5 करोड़? 5 करोड़ के लिए सनमीत से सवाल हुआ था कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 (गॉडविन ऑस्टिन) पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन हैं? उन्हें ऑप्शन में जुंको ताबेई, वांडा रुत्किविच, बछेंद्री पाल और शर्ली मेट्ज के नाम दिए गए थे।