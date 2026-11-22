Kaun Banega Crorepati: जानिए कौन थीं KBC में 5 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीतने वाली पहली महिला?
Kaun Banega Crorepati: क्या आपको पहली महिला कंटेस्टेंट का नाम याद है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के शो में जैकपॉट सवाल का जवाब देकर 5 करोड़ रुपये जीते थे? आइए जानते हैं।
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के भूषण ठाकरे इस वक्त चर्चा में हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया है। अब वो 7 करोड़ के सवाल यानी जैकपॉट पर नजर टिकाए हुए हैं। भूषण ठाकरे की चर्चा के बीच हम आपको कौन बनेगा करोड़पति का जैकपॉट जीतने वाली पहली महिला कंटेस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति का जैकपॉट जीतने वाली पहली महिला सदस्य।
साल 2013 में टेलीकास्ट हुआ था ये सीजन
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6 में सनमीत कौर साहनी ने जैकपॉट सवाल का जवाब देकर इतिहास रचा था। ये सीजन साल 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। उस वक्त जैकपॉट सवाल की कीमत 5 करोड़ थी। सनमीत 5 करोड़ रुपये जीतकर घर गई थीं।
केवल 12वीं पास हैं सनमीत कौर
सनमीत केवल 12वीं पास थीं और केबीसी में आने से पहले वो एक हाउसवाइफ थीं जो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। सनमीत ने केबीसी के मंच पर बताया था कि उनके पति का काफी लोन है, तो वो केबीसी में जीती धनराशि से पति का लोन चुकाएंगी। वहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि वो 40 साल से जिस घर में किराए में रह रही थीं, वो उस घर को भी खरीदेंगी।
क्यों पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थीं सनमीत?
सनमीत ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनके दादा जी की तबीयत काफी खराब थी और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले सनमीत की शादी हो जाए। सनमीत ने शादी कर ली और इसके बाद वो घर-गृहस्थी में व्यस्त हो गईं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाईं।
सनमीत ने बताया था कि उनकी एक गंभीर सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी के बाद ही उन्होंने घर पर ट्यूशन पढ़ाने का फैसला लिया था। उन्हें लगता था कि ज्ञान से ही सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं। अगर आप खुद को करेंट अफेयर्स को लेकर जागरूक रखते हैं तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
केबीसी में जीते पैसों का क्या किया?
सनमीत के पति का नाम मनमीत सिंह है जो एक एक्टर हैं। मनमीत ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में होस्ट बताते हैं कि सनमीत ने केबीसी में जीता हुआ पैसा दान-धर्म के काम में लगाया था। सनमीत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकतीं कि उन्होंने पैसे कहां लगाए हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए।
सनमीत ने शुरू किया था अपना रेस्तरां
सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सनमीत कौर आज एक बड़ी फूड चेन की मालिक हैं। उन्होंने मुंबई से इस फूड चेन की शुरुआत की थी। इस फूड चेन का नाम है Mr Singh's Tandoori Hut by RPD। आज Mr Singh's Tandoori का मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे शहरों में ब्रांच हैं। मनमीत सिंह के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप इस फूड चेन के कई सारे वीडियो देखेंगे।
केबीसी में किस सवाल का जवाब देकर जीती थे 5 करोड़?
5 करोड़ के लिए सनमीत से सवाल हुआ था कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 (गॉडविन ऑस्टिन) पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन हैं? उन्हें ऑप्शन में जुंको ताबेई, वांडा रुत्किविच, बछेंद्री पाल और शर्ली मेट्ज के नाम दिए गए थे।
इस सवाल का जवाब देने के लिए सनमीत ने अपनी दो लाइफलाइंस का इस्तेमाल किया था। उन्होंने डबल डिप और फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया था। हालांकि, उनकी फोन अ फ्रेंड इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थीं। इसके बाद सनमीत ने अपनी सूझ-बूझ से इस सवाल का जवाब दिया था और 5 करोड़ अपने नाम किए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना