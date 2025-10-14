आजकल के बच्चे कैसी… केबीसी 17 कंटेस्टेंट की बातें सुन दंग रह गए अमिताभ बच्चन

KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन का नई जनरेशन से सामना हो रहा है तो वह थोड़े चकित हैं। इशित भट्ट के बाद एंजल नाम की कंटेस्टेंट की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान हो गए।

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 का रीसेंट एपिसोड काफी चर्चा में रहा। इसमें इशित भट्ट नाम के एक बच्चे इशित भट्ट की बातचीत के तरीके पर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। अब एक और एपिसोड में एक बच्ची की बातें सुनकर बिग बी ने उसकी तारीफ की और हैरानी जताई कि आजकल के बच्चे कैसे बातें करते हैं।

बिग बी हुए हैरान एपिसोड में देहरादून की एंजल नथानी हॉटसीट पर थीं। 3 लाख के सवाल के लिए एंजल ने ऑडियंस पोल यूज किया था। एंजल का जवाब सही निकला। एंजल ने शो में अपनी पसंद-नापसंद पर भी बात की। बताया कि उन्हें फास्टफूड खाना पसंद है लेकिन उनकी मां खाने नहीं देतीं। अमिताभ बच्चन ने एंजल के बातूनी नेचर और दिमाग की तारीफ की। वह बोले, 'आज कल के बच्चे पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं।'

इशित भट्ट हुए थे ट्रोल बता दें कि बीते एक एपिसोड में 10 साल के इशित भट्ट की बातचीत पर इंटरनेट पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। इशित गुजरात के गांधीनगर के पांचवीं क्लास के स्टूडेंट हैं। शो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब अमिताभ बच्चन उन्हें नियम समझा रहे थे तो इशित बोले, 'मेरे को रूल्स पता हैं इसलिए आप मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना।' इशित ने ऐसी कई बातें बोलीं जिन पर इंटरनेट पर लोगों ने उनके मां-बाप की पेरेंटिंग ने सवाल उठाए। वहीं कुछ लोगों ने इशित के सपोर्ट में भी लिखा कि वह अभी छोटे हैं और सही गाइडेंस की जरूरत है। वह आसपास के किसी 10 साल के आम बच्चे की तरह ही हैं, एक बच्चे को बुली करना ठीक नहीं।