अमिताभ बच्चन ने की एस जयशंकर की तारीफ, बोले- तगड़ा उत्तर देते हैं, लगता है…

कौन बनेगा करोड़पति के स्वतंत्रता दिवस वाले एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो भी आर्म्ड फोर्सेज में चले जाएंगे

कौन बनेगा करोड़पति के स्वतंत्रता दिवस वाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन के शो में खास मेहमान पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस के एपिसोड का टाइटल था स्वतंत्रता दिवस महोत्सव था। इस खास एपिसोड में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की उन तीन निडर महिला अधिकारी शामिल हुईं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की।

जब भारत के विदेश मंत्रियों के बारे में हुआ सवाल एक सवाल में कंटेस्टेंट्स को पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और दिवंगत सुषमा स्वराज की तस्वीर दिखाई गई। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इस सीक्वेंस में अगले मंत्री का नाम बताएं। तीनों अधिकारियों ने डॉक्टर एस जय शंकर का नाम लिया।

एस जयशंकर के बारे में क्या बोले अमिताभ बच्चन मुस्कान के साथ अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अक्सर एस जयशंकर का इंटरव्यू देखते हैं और उनके बोलने के तरीके से काफी इम्प्रेस होते हैं। उन्होंने कहा, "मैं उनके वीडियोज देखता रहता हूं, बहुत तगड़ा उत्तर देते हैं…कई बार ऐसे बोलते हैं लगता है कि आर्म्ड फोर्सेज में चले जाएंगे।"