Kaun Banega Crorepati 17 User Gets Angry On Child Contestant Bad Behaviour With Amitabh Bachchan On KBC 17 Set

KBC 17 के मंच पर बच्चे ने अमिताभ बच्चन संग की बदतमीजी, वीडियो देख भड़के लोग, कहा-'संस्कार भी सिखाओ...'

शो को और भी खास बनता है इसके होस्ट यानी महानायक अमिताभ बच्चन का खास अंदाज। कई कंटेस्टेंट तो पैसों से ज्यादा बिग बी की एक झलक पाने की चाह में आते हैं। ऐसे में शो का हालिया एपिसोड सुर्खियों में बना हुआ है। शो पर आए एक बच्चे की हरकत से बिग बी काफी खफा नजर आए।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 04:51 PM
टीवी का फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो का सीजन 17 भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस क्विज शो से अब तक कई कंटेस्टेंट मालामाल होकर जा चुके हैं। हर बार की तरह इस बार के 'कौन बनेगा करोड़पति' के इस सीजन को ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। शो को और भी खास बनता है इसके होस्ट यानी महानायक अमिताभ बच्चन का खास अंदाज। कई कंटेस्टेंट तो पैसों से ज्यादा बिग बी की एक झलक पाने की चाह में आते हैं। ऐसे में शो का हालिया एपिसोड सुर्खियों में बना हुआ है। शो पर आए एक बच्चे की हरकत से बिग बी काफी खफा नजर आए।

बच्चे के रवैये से अमिताभ बच्चन भी हैरान!

दरअसल, हालिया एपिसोड में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर गुजरात के छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर बैठे। हॉट सीट तक पहुंचने को लेकर मयंक काफी एक्साइटेड दिखे। उनकी एक्साइटमेंट और उन्हें देखकर पहले तो लगता है कि वाकई में बच्चा काफी टैलेंटेड है। लेकिन जैसे-जैसे गेम शुरू होता है, उसके बात करने के तरीके से साफ पता चलता है कि वो अमिताभ बच्चन को कुछ समझ ही नहीं रहा है।

बिग बी से की बदतमीजी से बात!

अमिताभ बच्चन मयंक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है तो इस पर मयंक ने कहा, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे के सारे रूल्स के बारे में पता है।' ये सुनते ही बिग बी ने उसे बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। इसे बाद वो हर सवाल का जवाब देने इस पर बच्चन साहब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बिग बी में जब बच्चे से सवाल करते हैं तो सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब देने लगता है। ऐसे में एक-दो बार खुद महानायक उसकी इस हरकत को नजर अंदाज कर देते हैं। ऐसे में आखिर में उसका ओवरकॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। पांचवे प्रश्न पर आते ही वो आउट हो जाता है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हर कोई बच्चे के संस्कार को लेकर बात कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ। अगर बच्चन साहब की जगह में होता तो इतनी बदतमीजी शायद सहन नहीं कर पता…'।

