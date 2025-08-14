Kaun Banega Crorepati 17 Update Can you guess the Right answer Of Rs 1 crore question Amitabh Bachchan 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में 1 करोड़ रुपये के लिए पूछा गया ये सवाल, क्या आपको पता है सही जवाब, Tv Hindi News - Hindustan
पहले ही हफ्ते में शो को उसके पहले एक करोड़ के सवाल तक पहुंचे का मौका मिला। 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे वाली कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि दिल्ली की कशिश सिंघल हैं। हालांकि इस सीजन की पहली करोड़पति बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:54 AM
अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' का धमाकेदार आगाज हो चुका है। ये शो ने शुरू होने के साथ ही सुर्खियों में बना हुआ है। सीजन 17 के शुरू होने का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। हर बार की तरह इस बार भी शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ कंटेस्टेंट्स भी अपने ज्ञान और दिलचस्प कहानियों से हर एपिसोड को खास बना रहे हैं। पहले ही हफ्ते में शो को उसके पहले एक करोड़ के सवाल तक पहुंचे का मौका मिला। 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे वाली कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि दिल्ली की कशिश सिंघल हैं। हालांकि इस सीजन की पहली करोड़पति बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं क्या था 1 करोड़ का सवाल और उसका जवाब?

इस 1 करोड़ के सवाल का जवाब देने से चूकीं कशिश

प्रश्न: विसीगोथ के किस राजा ने शहर से घेराबंदी हटाने के लिए, प्राचीन रोम से फिरौती के रूप में काली मिर्च की मांग की थी, जिसका रोम भारत में व्यापार करता था?

ऑप्शन:

A- लूडोविक

B- एमेरिक

C- अलारिक

D- पियोडोरिक

इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन B यानी एमेरिक है।

घर ले गईं इतनी रकम

बता दें कि कशिश सिंघल जो शुरुआत से ही काफी शानदार तरीके से खेल रही थीं। वो इस एक करोड़ के सवाल का जवाब देने से चूक गईं। कशिश केबीसी 17 से 50 लाख रुपये लेकर अपने घर गईं। कशिश भले ही केबीसी 17 के मंच पर करोड़पति नहीं बन पाईं, लेकिन उन्होंने इतने पैसे जीत लिए, जिससे वो अपने पिता के कर्ज को चुका सकती हैं।

कशिश का सपना

शो का एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें कशिश से अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि 21 साल की उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं आंखों में? आपने क्या सोचा है अपने लिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'सबसे पहले तो मैंने यही सोचा है कि अपने परिवार को सेटल करना चाहती हूं। मम्मी पापा के ऊपर जो भी कर्ज है, जो भी लोन है जो इतने सालों से चला आ रहा है, वो हटाना है मुझे। ना ही हम नीचे रहें, ना ही हम बहुत ऊपर रहें, हमारी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी बस आगे चलती रहे।'

