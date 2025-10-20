अमिताभ बच्चन से कृष्णा अचानक पूछ बेठे केबीसी 17 में उनकी फीस, बिग बी ने दिया ऐसा रिएक्शन
संक्षेप: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर पहुंचे। शो का मजेदार प्रोमो सामने आया है। दोनों कॉमेडियन ने शो पर अपनी बातों से बिग बी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया
अमिताभ बच्चन होस्टेड 'कौन बनेगा करोड़पति 17' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। अब तक इस शो ने न जाने कितने लोगों को मालामाल बनया। बीते दिनों केबीसी में 'कांतारा' डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी पहुंचे थे। वहीं, मेकर्स मजेदार दिवाली स्पेशल के साथ वापस आ रहा है। हालिया एपिसोड में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर पहुंचे। शो का मजेदार प्रोमो सामने आया है। दोनों कॉमेडियन ने शो पर अपनी बातों से बिग बी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया।
सुनील ने बिग बी बन उनसे ही पूछा सवाल
'कौन बनेगा करोड़पति 17' का नया प्रोमो सोनी टीवी ने रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि केबीसी के सेट पर हंसी का माहौल बना हुआ है। प्रोमो में सुनील पूरी तरह से बिग बी का केबीसी वाला गेटअप लिए हुए उनकी नकल उतारते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक दूसरे प्रोमों में सुनील व्हाइट सूट पहने और क्लीन शेव किए हुए सुनील अपना मजेदार गाना, 'मेरे हसबैंड मुझको प्यार नहीं करते' गाते हैं। उनके इस अंदाज को देखकर अमिताभ बच्चन बेकाबू होकर हंस पड़ते हैं।
कृष्णा अभिषेक ने पूछा बिग बी से ये सवाल
कृष्णा अभिषेक दिग्गज एक्टर धर्मेन्द्र के गेटअप में पहुंचे। कृष्णा मजाकिया अंदाज में अमिताभ पर नकली होने का संदेह करते हुए कहते हैं, 'आप इस गेटअप में अच्छे लग रहे हैं', और उनसे यह भी पूछते हैं कि उन्हें इसके लिए कितने पैसे मिलते हैं, 'आप कितना चार्ज करते हैं?' यही नहीं कृष्णा सुनील पर भी जोक मारने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, 'यहां पर तो मैं इन्हें भाई कह रहा हूं वरना अपने शो पर तो हर हफ्ते हम बहनें ही होते हैं।' ये सुनकर बिग भी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।
