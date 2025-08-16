KBC 17: ऑपरेशन सिंदूर की तीनों वीरांगनाओं ने दिखाया अपने खेल का दम , जीते 25 लाख रुपये, जानें क्या था वो सवाल?

15 अगस्त का एपिसोड बेहद खास रहा। इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली बतौर गेस्ट बनकर पहुंची।

अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' का धमाकेदार आगाज हो चुका है। ये शो 11 अगस्त को शुरू हुआ है। सीजन 17 के शुरू होने का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। हर बार की तरह इस बार भी शो के होस्ट अमिताभ बच्चन का खास अंदाज चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में 15 अगस्त का एपिसोड बेहद खास रहा। इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली बतौर गेस्ट बनकर पहुंची। इस शो से तीनों वीरांगनाओं ने 25 लाख रुपये की मोटी धनराशि अपने नाम की। आइए जानते हैं क्या था वो सवाल?

खास था केबीसी का इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ीं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठीं। इस दौरान तीनों ने अपने शौर्य की कहानियां सुनाई। साथ-साथ बिग बी के पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी काफी शानदार तरीके से दिए और 25 लाख रुपये की धनराशि अपने नाम की। तीनों 50 लाख के सवाल तक पहुंची, लेकिन तक तक हूटर बज गया और अमिताभ बच्चन को खेल बंद करना पड़ा।

25 लाख के लिए पूछा गया था ये सवाल कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को पूछा गया आखिरी यानी 25 लाख रुपये का सवाल बड़ा ही दिलचस्प था। इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें ऑडियंस की मदद लेनी पड़ीं।

प्रश्न: इंग्लैंड के लेस्टर में 'आर्च ऑफ रिमेंबरेंस' को उसी व्यक्ति ने डिजाइन किया था, जिन्होंने इन में से किस भारतीय स्मारक को डिजाइन किया था?

ऑप्शन्स A) विक्टोरिया मेमोरियल

B) गेटवे ऑफ इंडिया

C) फोर्ट सेंट जॉर्ज

D) इंडिया गेट